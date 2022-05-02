Весенняя лазанья со шпинатом и рыбой: идеальный вариант вкусного обеда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Домашняя лазанья с рыбой

Лазанья – традиционное блюдо итальянской кухни, в классическом варианте его основой является тонкий лист теста в форме квадрата или прямоугольника с мясной или овощной начинкой.

Эксперт по правильному питаю Лана Форэ поделилась на своем сайте рецептом вкусной лазаньи со шпинатом и рыбой, которая будет идеальным вариантом обеда.

Как приготовить вкусную лазанью дома

Ингредиенты:

  • 10 листов лазаньи из цельнозерновой муки или из муки твердых сортов

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Листы для лазаньи

  • филе трески, хека или другой белой рыбы – 300 г

  • замороженный или свежий шпинат – 450 г

Свежий шпинат

  • лимон – 1/2

  • лук – 1 шт.

Репчатый лук

  • томаты в собственном соку – 500 мл

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  • растительное масло – 1 ст. л.

  • нежирная сметана – 4 ст. л.

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Нежирная сметана

  • твердый сыр – 80 г

  • ​​​​​​​сахар – 1/2 ч. л.

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Смесь приправ

  • черный молотый перец – щепотка

Способ приготовления:

1. Рыбу и шпинат разморозьте.

Рыба для блюда

​​​​​​​2. Помойте и разрежьте пополам лимон, натрите цедру и выдавите сок.

3. Рыбу нарежьте на небольшие кусочки, побрызгайте соком лимона и присыпьте цедрой.

Сок и цедра лимона

4. Порежьте мелко лук и чеснок, переложите их в разогретую сковороду с маслом и протушите пару минут.

Свежий чеснок

5. Разогрейте духовку до 200 С.

6. Шпинат переложите в сито, чтобы стекла жидкость и добавить в сковороду отжатый, хорошо его разогрейте и добавьте в сковороду томаты, перемешайте и потушите 5 минут, чтобы соус немного загустел.

Как приготовить вкусную лазанью

7. Когда соус загустеет, добавьте ложку сахара и сметану, перемешайте.

Как дома приготовить вкусную лазанью

8. Выложите на дно формы 1/4 соуса, затем положите столько листов лазаньи, чтобы накрыть одним слоем дно формы, далее поочередно выкладывайте соус, рыбу и листы лазаньи.

Лазанья с рыбой

9. Верх блюд накройте листами, слегка прижмите их и смажьте оставшимся соусом (без рыбы) и 3-мя ложками сметаны, сверху посыпьте сыром.

Добавьте в лазанью сыр

10. Поставьте блюдо духовку на 20 минут при 180 С, сверху форму обязательно прикройте листом фольги. После снимите фольгу и продолжайте запекать лазанью еще 10-15 минут, чтобы она хорошо подрумянилась.

Готовое блюдо

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