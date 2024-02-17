Вскоре наступит весна, но настроение до сих пор плохое из-за постоянной пасмурной погоды за окном. Это значит, что пора наконец поднять себе настроение и внести в жизнь весенние мотивы.

Именно таким принципом пользовалась фудблогер с ником jocheretyan. В своем Instagram она опубликовала рецепт весенней окрошки, точно создаст весеннее настроение.

Ингредиенты

Сыворотка – 1,5 литра

Отварной картофель – 150 гр

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Отварные яйца – 4 шт.

Вареная колбаса – 150 гр

Зелень

Свежие огурцы – 150 гр

Дижонская горчица – для подачи

Способ приготовления

1. Картошку отвариваем в мундире.

2. Яйца отвариваем до полной готовности.

3. Все ингредиенты нарезаем на кубики одинакового размера.

4. Добавляем мелко нарезанную зелень. Ее количество следует регулировать по собственному вкусу.

5. Добавляем соль и по желанию перец.

6. Заливаем сывороткой.

7. В тарелку к каждой отдельной порции добавляем 1 чайную ложку дижонской горчицы и подаем на стол.

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