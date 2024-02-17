Весенняя окрошка на сыворотке: блюдо, способное поднять вам настроение. Рецепт
Вскоре наступит весна, но настроение до сих пор плохое из-за постоянной пасмурной погоды за окном. Это значит, что пора наконец поднять себе настроение и внести в жизнь весенние мотивы.
Именно таким принципом пользовалась фудблогер с ником jocheretyan. В своем Instagram она опубликовала рецепт весенней окрошки, точно создаст весеннее настроение.
Ингредиенты
- Сыворотка – 1,5 литра
- Отварной картофель – 150 гр
- Отварные яйца – 4 шт.
- Вареная колбаса – 150 гр
- Зелень
- Свежие огурцы – 150 гр
- Дижонская горчица – для подачи
Способ приготовления
1. Картошку отвариваем в мундире.
2. Яйца отвариваем до полной готовности.
3. Все ингредиенты нарезаем на кубики одинакового размера.
4. Добавляем мелко нарезанную зелень. Ее количество следует регулировать по собственному вкусу.
5. Добавляем соль и по желанию перец.
6. Заливаем сывороткой.
7. В тарелку к каждой отдельной порции добавляем 1 чайную ложку дижонской горчицы и подаем на стол.
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