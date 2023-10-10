Винегрет по-новому: что добавить в полезный салат для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
3,2 т.
Салат 'Винегрет'

Винегрет – идеальный осенний и зимний салат, основа которого – полезные овощи, бобовые, соль, масло. Для того, чтобы салат был более пикантным, добавьте квашеную капусту, чеснок, сельдь. 

Вкусный домашний винегрет

Кулинар поделился в Instagram рецептом вкусного винегрета с квашеной капустой, маринованными огурцами. 

Рецепт винегрета
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Ингредиенты: 

  • картофель – 300 г
  • свекла – 200 г
  • морковь – 200 г
  • горошек – 200 г
  • квашеная капуста – 200 г
  • маринованные огурцы – 150 г
  • укроп 
  • соль, перец
  • оливковое масло 

Способ приготовления: 

1. Отварите картофель, морковь и свеклу. Очистите от кожуры и нарежьте кубиком. Также кубиком нарезаем и огурец.

Приготовление салата

2. Все переложите в большую тарелку – картофель, свеклу, морковь, огурец, консервированный горошек (или можно консервированную фасоль), квашеную капусту. Добавьте мелко нарезанный укроп, посолите, поперчите, заправьте оливковым маслом и перемешайте. 

Готовый салат

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