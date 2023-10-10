Винегрет по-новому: что добавить в полезный салат для яркого вкуса
Винегрет – идеальный осенний и зимний салат, основа которого – полезные овощи, бобовые, соль, масло. Для того, чтобы салат был более пикантным, добавьте квашеную капусту, чеснок, сельдь.
Кулинар поделился в Instagram рецептом вкусного винегрета с квашеной капустой, маринованными огурцами.
Видео дня
Ингредиенты:
- картофель – 300 г
- свекла – 200 г
- морковь – 200 г
- горошек – 200 г
- квашеная капуста – 200 г
- маринованные огурцы – 150 г
- укроп
- соль, перец
- оливковое масло
Способ приготовления:
1. Отварите картофель, морковь и свеклу. Очистите от кожуры и нарежьте кубиком. Также кубиком нарезаем и огурец.
2. Все переложите в большую тарелку – картофель, свеклу, морковь, огурец, консервированный горошек (или можно консервированную фасоль), квашеную капусту. Добавьте мелко нарезанный укроп, посолите, поперчите, заправьте оливковым маслом и перемешайте.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: