Винегрет – идеальный осенний и зимний салат, основа которого – полезные овощи, бобовые, соль, масло. Для того, чтобы салат был более пикантным, добавьте квашеную капусту, чеснок, сельдь.

Кулинар поделился в Instagram рецептом вкусного винегрета с квашеной капустой, маринованными огурцами.

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Ингредиенты:

картофель – 300 г

свекла – 200 г

морковь – 200 г

горошек – 200 г

квашеная капуста – 200 г

маринованные огурцы – 150 г

укроп

соль, перец

оливковое масло

Способ приготовления:

1. Отварите картофель, морковь и свеклу. Очистите от кожуры и нарежьте кубиком. Также кубиком нарезаем и огурец.

2. Все переложите в большую тарелку – картофель, свеклу, морковь, огурец, консервированный горошек (или можно консервированную фасоль), квашеную капусту. Добавьте мелко нарезанный укроп, посолите, поперчите, заправьте оливковым маслом и перемешайте.

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