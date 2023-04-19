Винегрет по-новому: как сделать салат еще вкуснее
Винегрет – это вкусный салат без майонеза на основе овощей, главным ингредиентом которого является свекла. Очень часто блюдо дополняют квашеной капустой, фасолью, грибами и даже сельдью, что придает салату оригинальный вкус.
Фудблогер Мартин Малеванец (malovanets.food) на своей странице в Instagram рассказал, как сделать салат винегрет еще вкуснее и что можно добавить в блюдо.
1. Овощи – их лучше не отваривать, а запечь в духовке в фольге, добавив розмарин и тмин. Так они получаются ароматнее и полностью отдают свой вкус.
2. Ингредиенты – их лучше порезать более крупными кусочками, чем вы привыкли. Так в процессе перемешивания салат не превратится в кашу.
3. Заправка – весь секрет вкуса винегрета заключается в оригинальной заправке на основе уксуса, горчицы и растительного масла.
Также фудблогер, диетолог Алекс Миль с ником mil_alexx на своей странице в Instagram поделился рецептом винегрета с квашеной капустой.
Ингредиенты:
- картофель – 300 г
- свекла – 200 г
- морковь – 200 г
- горошек – 200 г
- квашеная капуста – 200 г
- маринованные огурцы – 150 г
- укроп
- соль, перец
- оливковое масло – 15 мл
Способ приготовления:
1. Для начала подготовить некоторые ингредиенты: отварить картофель морковь и свеклу. В готовом виде их очистить и нарезать кубиками.
2. Порезать кубиками огурцы, укроп измельчить.
3. Все изрезанные ингредиенты смешать в миске, добавив горошек и капусту.
4. Салат посолить, поперчить и заправить оливковым маслом.
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