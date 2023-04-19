Винегрет – это вкусный салат без майонеза на основе овощей, главным ингредиентом которого является свекла. Очень часто блюдо дополняют квашеной капустой, фасолью, грибами и даже сельдью, что придает салату оригинальный вкус.

Фудблогер Мартин Малеванец (malovanets.food) на своей странице в Instagram рассказал, как сделать салат винегрет еще вкуснее и что можно добавить в блюдо.

1. Овощи – их лучше не отваривать, а запечь в духовке в фольге, добавив розмарин и тмин. Так они получаются ароматнее и полностью отдают свой вкус.

Видео дня

2. Ингредиенты – их лучше порезать более крупными кусочками, чем вы привыкли. Так в процессе перемешивания салат не превратится в кашу.

3. Заправка – весь секрет вкуса винегрета заключается в оригинальной заправке на основе уксуса, горчицы и растительного масла.

Также фудблогер, диетолог Алекс Миль с ником mil_alexx на своей странице в Instagram поделился рецептом винегрета с квашеной капустой.

Ингредиенты:

картофель – 300 г

свекла – 200 г

морковь – 200 г

горошек – 200 г

квашеная капуста – 200 г

маринованные огурцы – 150 г

укроп

соль, перец

оливковое масло – 15 мл

Способ приготовления:

1. Для начала подготовить некоторые ингредиенты: отварить картофель морковь и свеклу. В готовом виде их очистить и нарезать кубиками.

2. Порезать кубиками огурцы, укроп измельчить.

3. Все изрезанные ингредиенты смешать в миске, добавив горошек и капусту.

4. Салат посолить, поперчить и заправить оливковым маслом.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: