Виноград: какой полезнее – красный или белый
Різного кольору, форм, з кісточками чи без…
Руки тягнуться, а в голові лише "занадто солодко, затяжкий для перетравлювання, занадто…небезпечний для моєї талії ".
І тут ми вимушені зупинити потік негативізму, що націлений на виноград, та підсвітити його корисні властивості та сторони, далекі від шкідливого впливу.
150 г винограду містять:
вітаміни:
С (27% від добової норми споживання)
К (28%)
В1 (7%)
В2 (6%)
В6 (6%)
Головна перевага у вживанні будь-яких сортів винограду – це антиоксиданти.
Червоний виноград містить більшу кількість завдяки антоціанам, що надають яскравого та насиченого кольору.
Але до чого тут молекула молодості?
Окрім свіжого продукту найбільша концентрація антиоксиданту(ресвератролу) міститься у шкірці, а також кісточках винограду.
Ресвератрол відомий, як активний борець з вільними радикалами, які утворюються в результаті окисного стресу, викликаного негативними факторами навколишнього середовища.
З віком сиртуїни, стають все більш ледачими і ухиляються від своїх обов'язків.
Ресвератрол - та сама сила, яка може змусити їх працювати в колишньому "молодому" режимі, тобто вчасно і якісно виконувати ремонтні роботи.
Ресвератрол перевищує за антиоксидантною активністю:
Вітамін С – в 20 разів
Бета-каротин – в 5 разів
Вітамін Е – в 50 разів
Будьте уважні!
Виноград входить до десятки у списку овочів та фруктів з найбільшим вмістом залишків пестицидів. Тому, кращим варіантом залишається або домашній вирощений, або ж органічний.
Антиоксиданти залишаються у винограді навіть після процесу бродіння, тому в червоному вині також багато цих сполук.
Бажаємо отримувати антиоксидантну користь, споживаючи виноград, а не замінюючи молодим вином.
Будьте молодими душею та тілом. З турботою про вас!
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