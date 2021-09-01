Виноград: какой полезнее – красный или белый

Різного кольору, форм, з кісточками чи без…

Руки тягнуться, а в голові лише "занадто солодко, затяжкий для перетравлювання, занадто…небезпечний для моєї талії ".

І тут ми вимушені зупинити потік негативізму, що націлений на виноград, та підсвітити його корисні властивості та сторони, далекі від шкідливого впливу.

150 г винограду містять:

вітаміни:

С (27% від добової норми споживання)

К (28%)

В1 (7%)

В2 (6%)

В6 (6%)

Головна перевага у вживанні будь-яких сортів винограду – це антиоксиданти.

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Червоний виноград містить більшу кількість завдяки антоціанам, що надають яскравого та насиченого кольору.

Але до чого тут молекула молодості?

Окрім свіжого продукту найбільша концентрація антиоксиданту(ресвератролу) міститься у шкірці, а також кісточках винограду.

Ресвератрол відомий, як активний борець з вільними радикалами, які утворюються в результаті окисного стресу, викликаного негативними факторами навколишнього середовища.

З віком сиртуїни, стають все більш ледачими і ухиляються від своїх обов'язків.

Ресвератрол - та сама сила, яка може змусити їх працювати в колишньому "молодому" режимі, тобто вчасно і якісно виконувати ремонтні роботи.

Ресвератрол перевищує за антиоксидантною активністю:

Вітамін С – в 20 разів

Бета-каротин – в 5 разів

Вітамін Е – в 50 разів

Будьте уважні!

Виноград входить до десятки у списку овочів та фруктів з найбільшим вмістом залишків пестицидів. Тому, кращим варіантом залишається або домашній вирощений, або ж органічний.

Антиоксиданти залишаються у винограді навіть після процесу бродіння, тому в червоному вині також багато цих сполук.

Бажаємо отримувати антиоксидантну користь, споживаючи виноград, а не замінюючи молодим вином.

Будьте молодими душею та тілом. З турботою про вас!

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