Вишневая наливка "33 листочка": рецепт вкусного и бюджетного напитка
Из вишен можно готовить не только джем, варенье и компоты на зиму, но еще из них получатся очень вкусные соусы и наливки.
Кулинар поделилась на YouTube-канале рецептом очень вкусной вишневой наливки, которая готовится с водкой.
Ингредиенты:
- 1 литр вишен
- 33 штуки листьев вишни
- 120-150 г сахара
- 1 литр воды
- 0,5 ч. л. лимонной кислоты
- 300 мл водки
Способ приготовления:
1. Вишню переберите и тщательно помойте. Добавьте к вишне листья, всыпьте сахар и залейте все водой. Туда же добавьте 1/2 ч. л. лимонной кислоты для цвета и снова все перемешайте.
2. Поместите кастрюлю на плиту, варите на маленьком огне около 30 минут с момента закипания.
3. Через 30 минут выключите плиту, накройте крышкой и оставьте в прохладном месте до охлаждения.
4. После перелейте жидкость через сито и добавьте водку, перемешайте и все перелейте в стеклянную посуду.
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