Из вишен можно готовить не только джем, варенье и компоты на зиму, но еще из них получатся очень вкусные соусы и наливки.

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Кулинар поделилась на YouTube-канале рецептом очень вкусной вишневой наливки, которая готовится с водкой.

Ингредиенты:

1 литр вишен

33 штуки листьев вишни

120-150 г сахара

1 литр воды

0,5 ч. л. лимонной кислоты

300 мл водки

Способ приготовления:

1. Вишню переберите и тщательно помойте. Добавьте к вишне листья, всыпьте сахар и залейте все водой. Туда же добавьте 1/2 ч. л. лимонной кислоты для цвета и снова все перемешайте.

2. Поместите кастрюлю на плиту, варите на маленьком огне около 30 минут с момента закипания.

3. Через 30 минут выключите плиту, накройте крышкой и оставьте в прохладном месте до охлаждения.

4. После перелейте жидкость через сито и добавьте водку, перемешайте и все перелейте в стеклянную посуду.

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