Вишневая наливка "33 листочка": рецепт вкусного и бюджетного напитка

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вишневая наливка '33 листочка': рецепт вкусного и бюджетного напитка

Из вишен можно готовить не только джем, варенье и компоты на зиму, но еще из них получатся очень вкусные соусы и наливки. 

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Домашняя наливка

Кулинар поделилась на YouTube-канале рецептом очень вкусной вишневой наливки, которая готовится с водкой. 

Ингредиенты: 

  • 1 литр вишен
  • 33 штуки листьев вишни
  • 120-150 г сахара
  • 1 литр воды
  • 0,5 ч. л. лимонной кислоты
  • 300 мл водки

Способ приготовления: 

1. Вишню переберите и тщательно помойте. Добавьте к вишне листья, всыпьте сахар и залейте все водой. Туда же добавьте 1/2 ч. л. лимонной кислоты для цвета и снова все перемешайте.

Ингредиенты для напитка

2. Поместите кастрюлю на плиту, варите на маленьком огне около 30 минут с момента закипания.

Приготовление наливки

3. Через 30 минут выключите плиту, накройте крышкой и оставьте в прохладном месте до охлаждения.

Сколько готовить наливку

4. После перелейте жидкость через сито и добавьте водку, перемешайте и все перелейте в стеклянную посуду.

Готовая наливка

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