Вишневый пирог без теста: как по-новому приготовить домашнюю выпечку
Домашние пироги – лучшее угощение к чаю, которое можно готовить с разными ягодами, орехами, сухофруктами, фруктами. Стоит отметить, что пироги можно готовить без теста, заменив его просто печеньем.
Кулинар Галина поделилась в Instagram рецептом вкусного вишнево-сырного пирога без теста, основа которого – печенье.
Ингредиенты:
- печенье – 200 г
- сливочное масло – 50 г
- молоко – 100 мл
Сырная масса:
- крем-чиз – 300 г
- йогурт – 200 г
- сахар – 2 ст. л.
Вишневая начинка:
- вишни без косточек – 600 г
- крахмал – 1,5 ст. л.
- сахар – 1-2 ст. л.
Способ приготовления:
1. К вишне добавьте сахар и проварите 10 минут, постоянно помешивая.
2. В холодной воде разведите крахмал, влейте в вишни и проварите еще помешивая до загустения. Снимите с плиты, накройте пакетом в контакт, охладите до комнатной температуры.
3. Печенье измельчите, выложите на дно формы полейте растопленным сливочным маслом.
4. Творожную массу соедините с йогуртом и сахаром, взбейте слегка венчиком или блендером, вылейте на печенье. Поставьте в разогретую духовку и выпекайте 40 минут при 170 С.
5. Готовую основу достаньте из духовки, дайте 10 минут постоять, сверху выложите вишневую массу, разровняйте лопаткой и поставьте в холодильник на ночь.
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