Вишневый пирог без теста: как по-новому приготовить домашнюю выпечку

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Пирог к чаю

Домашние пироги – лучшее угощение к чаю, которое можно готовить с разными ягодами, орехами, сухофруктами, фруктами. Стоит отметить, что пироги можно готовить без теста, заменив его просто печеньем. 

Как приготовить вкусный вишневый пирог 

Кулинар Галина поделилась в Instagram рецептом вкусного вишнево-сырного пирога без теста, основа которого – печенье. 

Рецепт пирога
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Ингредиенты:

  • печенье – 200 г
  • сливочное масло – 50 г
  • молоко – 100 мл

Сырная масса:

  • крем-чиз – 300 г
  • йогурт – 200 г
  • сахар – 2 ст. л.

Вишневая начинка: 

  • вишни без косточек – 600 г
  • крахмал – 1,5 ст. л.
  • сахар – 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

1. К вишне добавьте сахар и проварите 10 минут, постоянно помешивая. 

Вишневая начинка

2. В холодной воде разведите крахмал, влейте в вишни и  проварите еще помешивая до загустения. Снимите с плиты, накройте пакетом в контакт, охладите до комнатной температуры.

3. Печенье измельчите, выложите на дно формы полейте растопленным сливочным маслом. 

Приготовление основы для пирога

4. Творожную массу соедините с йогуртом и сахаром, взбейте слегка венчиком или блендером, вылейте на печенье. Поставьте в разогретую духовку и выпекайте 40 минут при 170 С. 

Творожный слой для пирога

5. Готовую основу достаньте из духовки, дайте 10 минут постоять, сверху выложите вишневую массу, разровняйте лопаткой и поставьте в холодильник на ночь. 

Вишневый пирог к чаю

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