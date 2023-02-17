Домашние пироги – лучшее угощение к чаю, которое можно готовить с разными ягодами, орехами, сухофруктами, фруктами. Стоит отметить, что пироги можно готовить без теста, заменив его просто печеньем.

Кулинар Галина поделилась в Instagram рецептом вкусного вишнево-сырного пирога без теста, основа которого – печенье.

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Ингредиенты:

печенье – 200 г

сливочное масло – 50 г

молоко – 100 мл

Сырная масса:

крем-чиз – 300 г

йогурт – 200 г

сахар – 2 ст. л.

Вишневая начинка:

вишни без косточек – 600 г

крахмал – 1,5 ст. л.

сахар – 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

1. К вишне добавьте сахар и проварите 10 минут, постоянно помешивая.

2. В холодной воде разведите крахмал, влейте в вишни и проварите еще помешивая до загустения. Снимите с плиты, накройте пакетом в контакт, охладите до комнатной температуры.

3. Печенье измельчите, выложите на дно формы полейте растопленным сливочным маслом.

4. Творожную массу соедините с йогуртом и сахаром, взбейте слегка венчиком или блендером, вылейте на печенье. Поставьте в разогретую духовку и выпекайте 40 минут при 170 С.

5. Готовую основу достаньте из духовки, дайте 10 минут постоять, сверху выложите вишневую массу, разровняйте лопаткой и поставьте в холодильник на ночь.

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