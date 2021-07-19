Вишневый пирог по рецепту Лизы Глинской
Лучшее время для вкуснейших ягодных пирогов – именно лето. Сейчас, как никогда все ягоды, фрукты и овощи самые полезные, конечно же, их лучше всего есть в свежем виде, так вы получите больше всего витаминов, но можно делать и ароматное варенье, пироги, вареники.
Судья "МастерШеф", кондитер Лиза Глинская поделилась в своем YouTube-канале вкусным и главное – очень простым рецептом шоколадного вишневого пирога, который получится очень удачным. (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца)
Ингредиенты:
Шоколадный бисквит:
мука – 110 г
желтки – 100 г (5-6 шт)
сахар к желтку – 50 г
сахар к белку – 100 г
какао-порошок – 30 г
черный шоколад – 70 г
Для начинки:
вишни – 300 г
сахар – 50 г
кукурузный крахмал – 20 г
вода – 50 мл
боб тонка – 1 шт. – по желанию
Способ приготовления:
Начинка: вишню переложите в сотейник, на мелкой терке натрите боб тонка и добавьте туда же.
Добавьте воду.
Соедините сахар и кукурузный крахмал, тщательно перемешайте и отправьте сотейник на огонь, варите постоянно помешивая, пока смесь не загустеет.
Переложите начинку в мисочку, оставьте охлаждаться.
Для шоколадного бисквита: в чашу комбайна добавьте желтки с сахаром, хорошо взбейте – около 7-8 минут, чтобы смесь побелела и сахар полностью растворился. Переложите готовую смесь в чистую миску.
Взбейте белки с сахаром до устойчивых пиков. Добавьте к ним взбитые желтки, тщательно и очень аккуратно перемешайте, чтоб белки не упали.
В отдельной миске соедините муку, какао и просейте через сито маленькими порциями в белково-желтковую смесь, очень аккуратно перемешайте.
В самом конце добавьте шоколад, перемешайте и выложите тесто в форму. Первый слой – тесто, вишневая начинка и сверху тесто.
Отправьте пирог в разогретую духовку на 20-30 минут при 170 С.
Готовый пирог перед подачей можно присыпать какао-порошком.
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