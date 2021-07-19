Вишневый пирог по рецепту Лизы Глинской

Лучшее время для вкуснейших ягодных пирогов – именно лето. Сейчас, как никогда все ягоды, фрукты и овощи самые полезные, конечно же, их лучше всего есть в свежем виде, так вы получите больше всего витаминов, но можно делать и ароматное варенье, пироги, вареники.

Судья "МастерШеф", кондитер Лиза Глинская поделилась в своем YouTube-канале вкусным и главное – очень простым рецептом шоколадного вишневого пирога, который получится очень удачным. (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца)

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Ингредиенты:

Шоколадный бисквит:

мука – 110 г

желтки – 100 г (5-6 шт)

сахар к желтку – 50 г

сахар к белку – 100 г

какао-порошок – 30 г

черный шоколад – 70 г

Для начинки:

вишни – 300 г

сахар – 50 г

кукурузный крахмал – 20 г

вода – 50 мл

боб тонка – 1 шт. – по желанию

Способ приготовления:

Начинка: вишню переложите в сотейник, на мелкой терке натрите боб тонка и добавьте туда же. Добавьте воду. Соедините сахар и кукурузный крахмал, тщательно перемешайте и отправьте сотейник на огонь, варите постоянно помешивая, пока смесь не загустеет. Переложите начинку в мисочку, оставьте охлаждаться. Для шоколадного бисквита: в чашу комбайна добавьте желтки с сахаром, хорошо взбейте – около 7-8 минут, чтобы смесь побелела и сахар полностью растворился. Переложите готовую смесь в чистую миску. Взбейте белки с сахаром до устойчивых пиков. Добавьте к ним взбитые желтки, тщательно и очень аккуратно перемешайте, чтоб белки не упали. В отдельной миске соедините муку, какао и просейте через сито маленькими порциями в белково-желтковую смесь, очень аккуратно перемешайте. В самом конце добавьте шоколад, перемешайте и выложите тесто в форму. Первый слой – тесто, вишневая начинка и сверху тесто. Отправьте пирог в разогретую духовку на 20-30 минут при 170 С.

Готовый пирог перед подачей можно присыпать какао-порошком.

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