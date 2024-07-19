Сегодня предлагаем вашему вниманию рецепт приготовления вишневого мюсли-торта с орехами. Это очень вкусный вид выпечки, который готовится на скорую руку и идеально подходит к кофе или чаю.

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Как приготовить вишневый пирог с овсянкой и орехами в Instagram рассказала фудблогер Лиза Глинская. Она также предоставила рецепт приготовления вишневой начинки, которая будет прекрасно смаковать в этом блюде.

Ингредиенты для овсяного крамбла на форму d 22 см.

Мука – 80 гр

Овсяные хлопья быстрого приготовления – 80 гр.

Сахар – 80 гр

Грецкие орехи – 80 гр

Сливочное масло – 130 гр

Ингредиенты для начинки

Вишня без косточки – 400 гр

Вода или вишневый сок – 100 мл

Сахар – 100 гр

Крахмал кукурузный – 40 гр

Способ приготовления

1.Сначала готовим крамбл. Грецкие орехи обжариваем в течение 10-15 минут в разогретой до 170 градусов духовке.

2. Замороженное сливочное масло разбираем с мукой.

3. Добавляем овсяные хлопья и сахар. Перемешиваем.

4. Орехи измельчаем на небольшие куски и добавляем в крамбл.

5. Дно формы для запекания выкладываем пергаментом, а бока смазываем сливочным маслом. Половину крамбла выкладываем в форму и отправляем в духовку на 10-12 минут при 170 градусах.

6. Вторую половину крамбла отправляем в морозильную камеру.

7. Готовим начинку. Вишню и сахар отправляем в сотейник.

8. Крахмал смешиваем с водой и добавляем в вишню.

9. Постоянно помешивая, доводим до кипения. Держим на нагреве еще в течение 30-40 секунд и снимаем с плиты.

10. Формируем пирог. В форму с запеченным крамблом выливаем начинку.

11. Сверху выкладываем вторую часть крамбла и отправляем на 15-20 минут в духовку при 170 градусах.

12. Вынимаем из формы только после полного охлаждения.

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