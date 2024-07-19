Вишневый пирог с овсянкой и орехами: рассказываем, как приготовить вкусный десерт на скорую руку
Сегодня предлагаем вашему вниманию рецепт приготовления вишневого мюсли-торта с орехами. Это очень вкусный вид выпечки, который готовится на скорую руку и идеально подходит к кофе или чаю.
Как приготовить вишневый пирог с овсянкой и орехами в Instagram рассказала фудблогер Лиза Глинская. Она также предоставила рецепт приготовления вишневой начинки, которая будет прекрасно смаковать в этом блюде.
Ингредиенты для овсяного крамбла на форму d 22 см.
- Мука – 80 гр
- Овсяные хлопья быстрого приготовления – 80 гр.
- Сахар – 80 гр
- Грецкие орехи – 80 гр
- Сливочное масло – 130 гр
Ингредиенты для начинки
- Вишня без косточки – 400 гр
- Вода или вишневый сок – 100 мл
- Сахар – 100 гр
- Крахмал кукурузный – 40 гр
Способ приготовления
1.Сначала готовим крамбл. Грецкие орехи обжариваем в течение 10-15 минут в разогретой до 170 градусов духовке.
2. Замороженное сливочное масло разбираем с мукой.
3. Добавляем овсяные хлопья и сахар. Перемешиваем.
4. Орехи измельчаем на небольшие куски и добавляем в крамбл.
5. Дно формы для запекания выкладываем пергаментом, а бока смазываем сливочным маслом. Половину крамбла выкладываем в форму и отправляем в духовку на 10-12 минут при 170 градусах.
6. Вторую половину крамбла отправляем в морозильную камеру.
7. Готовим начинку. Вишню и сахар отправляем в сотейник.
8. Крахмал смешиваем с водой и добавляем в вишню.
9. Постоянно помешивая, доводим до кипения. Держим на нагреве еще в течение 30-40 секунд и снимаем с плиты.
10. Формируем пирог. В форму с запеченным крамблом выливаем начинку.
11. Сверху выкладываем вторую часть крамбла и отправляем на 15-20 минут в духовку при 170 градусах.
12. Вынимаем из формы только после полного охлаждения.
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