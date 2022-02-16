Клафути – популярный десерт французской кухни, который готовится на жидком тесте со вкусной начинкой в виде ягод. Готовится пирог очень просто, а выпекается в два этапа.

Кулинар Наталия Емизина поделилась в Instagram рецептом очень вкусного вишневого пирога с жидким тестом – клафути, который станет идеальным угощением к чаю.

Ингредиенты:

замороженные вишни – 300 г

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молоко – 300 мл

сахар – 80 г

яйца – 3 шт.

мука – 80 г

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Разморозьте вишни и слейте сок.

2. Тесто: в чашу блендера поместите молоко, просеянную муку, яйца, сахар, соль и взбейте.

​​​​​​​3. Готовое тесто процедите через сито, чтобы все в нем не было комков.

4. Разогрейте духовку.

5. Форму для запекания смажьте сливочным маслом, вылейте немного теста и поставьте в духовку на несколько минут, пока тесто схватиться.

6. Далее достаньте форму и всыпьте слой вишни, присыпьте сахаром и залейте тестом, поставьте в духовку и готовьте около 1 часа.

Готовый пирог лучше всего подавать к чаю.

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