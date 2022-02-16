Вишневый пирог с жидким тестом – клафути: делимся секретом вкусного десерта
Клафути – популярный десерт французской кухни, который готовится на жидком тесте со вкусной начинкой в виде ягод. Готовится пирог очень просто, а выпекается в два этапа.
Кулинар Наталия Емизина поделилась в Instagram рецептом очень вкусного вишневого пирога с жидким тестом – клафути, который станет идеальным угощением к чаю.
Ингредиенты:
замороженные вишни – 300 г
молоко – 300 мл
сахар – 80 г
яйца – 3 шт.
мука – 80 г
соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Разморозьте вишни и слейте сок.
2. Тесто: в чашу блендера поместите молоко, просеянную муку, яйца, сахар, соль и взбейте.
3. Готовое тесто процедите через сито, чтобы все в нем не было комков.
4. Разогрейте духовку.
5. Форму для запекания смажьте сливочным маслом, вылейте немного теста и поставьте в духовку на несколько минут, пока тесто схватиться.
6. Далее достаньте форму и всыпьте слой вишни, присыпьте сахаром и залейте тестом, поставьте в духовку и готовьте около 1 часа.
Готовый пирог лучше всего подавать к чаю.
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