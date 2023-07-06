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Вишневый пирог за 15 минут, тесто для которого готовить не нужно: самый быстрый рецепт от кулинара
Домашние пироги лучше всего готовить из готового теста, а для начинки использовать любые ягоды, фрукты и даже заварной крем.
Кулинар Ольга Матвей поделилась на YouTube-канале рецептом вкусного вишневого пирога из слоеного теста, который готовится 15 минут.
Ингредиенты:
- Слоеное тесто (не дрожжевое) – 250 г
- Вишни – 400 г
- Крахмал – 1-2 ст. л.
- Сахарная пудра – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Тесто не размораживайте, раскатайте и выложите в форму с пергаментом.
2. Смешайте крахмал с вишнями и сахарной пудрой. Выложите вишни на тесто, сверху сделайте сеточку из теста и смажьте яйцом.
3. Выпекайте пирог 15 минут при 180 С.
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