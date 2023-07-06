Домашние пироги лучше всего готовить из готового теста, а для начинки использовать любые ягоды, фрукты и даже заварной крем.

Кулинар Ольга Матвей поделилась на YouTube-канале рецептом вкусного вишневого пирога из слоеного теста, который готовится 15 минут.

Ингредиенты:

Слоеное тесто (не дрожжевое) – 250 г

Вишни – 400 г

Крахмал – 1-2 ст. л.

Сахарная пудра – 1 ч. л.

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Способ приготовления:

1. Тесто не размораживайте, раскатайте и выложите в форму с пергаментом.

2. Смешайте крахмал с вишнями и сахарной пудрой. Выложите вишни на тесто, сверху сделайте сеточку из теста и смажьте яйцом.

3. Выпекайте пирог 15 минут при 180 С.

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