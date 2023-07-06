Вишневый пирог за 15 минут, тесто для которого готовить не нужно: самый быстрый рецепт от кулинара

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт пирога

Домашние пироги лучше всего готовить из готового теста, а для начинки использовать любые ягоды, фрукты и даже заварной крем. 

Вкусный домашний пирог

Кулинар Ольга Матвей поделилась на YouTube-канале рецептом вкусного вишневого пирога из слоеного теста, который готовится 15 минут. 

Ингредиенты:

  • Слоеное тесто (не дрожжевое) – 250 г
  • Вишни – 400 г
  • Крахмал – 1-2 ст. л. 
  • Сахарная пудра – 1 ч. л. 
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Способ приготовления:

1. Тесто не размораживайте, раскатайте и выложите в форму с пергаментом. 

Приготовление пирога с вишнями

2. Смешайте крахмал с вишнями и сахарной пудрой. Выложите вишни на тесто, сверху сделайте сеточку из теста и смажьте яйцом. 

Готовый пирог с вишнями

3. Выпекайте пирог 15 минут при 180 С. 

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