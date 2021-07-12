Вишня в собственном соку: 2 способа приготовления

Лето – самое время для заготовок на зиму, так как сейчас очень много ягод, овощей из которых получатся вкуснейшие зимние угощения. Подходящей ягодой для этого является – вишня, помимо того, что она полезная для организма, так из нее и с ней можно приготовить массу вкусных джемов, пирогов, вареников.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 2 вкусных рецепта вишни в собственном соку на зиму.

1. Вишни в собственном соку

Ингредиенты:

Вишня – 5 кг

Сахар – 40 ст. л.

Способ приготовления:

Ягоды помойте, удалите косточки так, чтобы ягоды остались целыми. Банки простерилизуйте удобным способом, засыпьте слой вишен, затем сахар, хорошо встряхните банку и снова добавьте вишни и сахар. В большую кастрюлю налейте воду и застелите на дно полотенце, поставьте банки и прикройте крышками. Налейте воду, чтобы она доходила немного выше середины баночки и на умеренном огне доводим воду до кипения и стерилизуем баночки на медленном огне 20 минут. По окончанию достаньте банки и плотно закройте крышками, обязательно переверните их вверх дном и укутайте теплым полотенцем или одеялом до полного остывания, после – вынесите в прохладное, темное место.

2. Вишни в сиропе на зиму

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Ингредиенты:

вишни – 1 кг

сахар – 350-400 г

вода – 700 мл

Способ приготовления:

Помойте вишни, высушите, косточки не удаляйте, так вишни будут намного сочнее. Простерилизуйте банки, выложите вишни где-то так, чтобы заполнилось 2/3 банки. Воду хорошо вскипятите и залейте банки по самое горлышко, оставьте так на 20 минут. По истечению времени слейте воду с банок в сотейник, чтобы было 500 мл, добавьте 250 грамм сахара, перемешайте и доведите его до кипения, главное – чтобы растворился сахар. Горячим сиропом сразу залейте банки и закатайте. Переверните вверх дном и накройте теплой тканью, оставьте остывать. Вынесите остывшие банки в прохладное, темное место, так они смогут хранится больше года.

Стоит отметить, что использовать вишни в сообщенном соку можно для пирогов, компотов, десертов.

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