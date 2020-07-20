Витамин D: озвучена польза и продукты, в которых он содержится

Витамин D присутствует в немногих продуктах, но может синтезироваться в коже под действием солнечных лучей. Его дефицит приводит к остеопорозу и нарушению функционирования иммунной системы.

При сокращении времени пребывания на открытом воздухе и использовании солнцезащитных средств необходимо пополнять запасы этого витамина за счет питания. Среди главных источников выделяется жирная рыба (например, лосось), яйца и молочные продукты, сообщает cure-naturali.it.

Дефицит витамина D может привести к остеопорозу

Также он содержится в некоторой растительной пище, особенно в грибах, которые поставляют так называемый витамин D2 или эргокальциферол. Вместо этого продукты животного происхождения содержат ту же форму, которая синтезируется в коже благодаря действию ультрафиолета – витамин D3. Он считается более естественным, стабильным и эффективным, обладает высокой способностью противостоять изменениям температуры и влажности, а также чаще всего используется в клинических исследованиях.

Как избежать кальцификации?

Употребление адекватных доз витамина D способствует правильному функционированию иммунной системы. Однако важно помнить, что чрезмерное количество связано с образованием отложений кальция в мягких тканях.

Чтобы избежать этого, можно отдавать предпочтение добавкам, которые содержат не только витамин D3, но и K2. Хотя раньше говорили, что эти витамины необходимо принимать отдельно, имеющиеся в данное время данные свидетельствуют о том, что их одновременное употребление является более эффективным, а также позволяет защитить здоровье артерий, снижая кальцификацию. Витамин К2 позволяет отвести кальций к костям и зубам, способствуя максимальному использованию витамина D3.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, в каких продуктах содержится много витаминов. Самыми важными из них являются А, В6, В12, С, D, Е и К. Их дефицит может привести к различным заболеваниям и истощению организма.

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