Арбузы на протяжении всего года представлены на полках крупных супермаркетов. Но без сомнения, самые вкусные и полезные они в конце лета. Сочный и сладкий арбуз прекрасен сам по себе, но в сочетании с другими ингредиентами способен раскрыться совсем по-другому. К тому же плод арбуза содержит 92% воды, следовательно, употребление его насыщает организм влагой и полезными витаминами, минералами и антиоксидантами.

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Своїм позитивним червоним кольором кавун завдячує антиоксиданту лікопіну, який знижує ризик розвитку раку та діабету. Якщо для вас це важливий момент, обирайте кавун насиченого червоного кольору та з мінімальною кількістю кісточок. І чим стигліший, тим краще.

Кавун нормалізує роботу серцево-судинної системи, адже у його складі є магній, калій, вітаміни А, В6, С та амінокислота цитрулін, яка здатна знизити артеріальний тиск.

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Вітамін С зміцнює імунну систему та допомагає організму засвоювати залізо, тоді як вітамін А має вирішальне значення для здоров’я шкіри та очей. Якщо з’їсти кавун, посипаний сіллю, отримаєте не тільки нові гастрономічні враження, а ще й поповните запас втрачених електролітів після тренування.

Кавун дійсно корисний харчовий продукт. Його можна поєднувати з іншими продуктами без шкоди для здоров’я, наприклад, з м’ясом чи сиром. Лише слідкуйте за кількістю вжитого. Кавун багатий фруктозою, яка переробляється у кишечнику утворенням газів. Тому, якщо кавуна переїсти, це призведе до неприємних відчуттів у шлунково-кишковому тракті. Не можу сказати точну норму кавуна в день, бо треба оцінювати харчування з точки зору всього раціону. Але моя загальна рекомендація – не більше 300 г фруктів у день. І тільки вам вирішувати, яка доля з цього припаде саме на кавун. Дуже обережними із кількістю спожитого треба бути людям, які мають інсулінорезистентність, цукровий діабет та надлишкову вагу.

І треба розвіяти міф щодо нітратів у кавунах. Наш організм утворює нітрати і вони потрібні для його нормального функціонування. Більшу загрозу становлять нітрати, які перетворюються в організмі на нітрити. Щоб це сталося, людині потрібно з’їсти дійсно велику кількість кавуна

Скільки кавуна ви з‘їдаєте за 1 раз?