Белокачанная капуста – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов и к тому же, она идеально сочетается со всеми овощами, а также зеленью.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из капусты, с свежими огурцами и икрой.

Ингредиенты:

Капуста 200 г

Соль 1/4 ч л

Огурец 200 г

Зелень по вкусу

Сок лимона 1 ст л

Оливковое масло 1 ст л

Икра минтая 2 ч л

Способ приготовления:

1. Нашинкуйте капусту, огурцы порежьте произвольно. Лук порежьте мелко.

2. Переложите в миску, перемените руками капусту, добавьте сок лимона, оливковое масло, соль, икру и перемешайте.

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