Витаминный салат из белокачанной капусты с необычным ингредиентом: есть можно каждый день

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,7 т.
Витаминный салат из белокачанной капусты с необычным ингредиентом: есть можно каждый день

Белокачанная капуста – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов и к тому же, она идеально сочетается со всеми овощами, а также зеленью. 

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Белокачанная капуста

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из капусты, с свежими огурцами и икрой. 

Легкий салат

Ингредиенты: 

  • Капуста 200 г
  • Соль 1/4 ч л
  • Огурец  200 г
  • Зелень по вкусу
  • Сок лимона  1 ст л
  • Оливковое масло 1 ст л
  • Икра минтая 2 ч л

Способ приготовления: 

1. Нашинкуйте капусту, огурцы порежьте произвольно. Лук порежьте мелко. 

Ингредиенты для салата

2. Переложите в миску, перемените руками капусту, добавьте сок лимона, оливковое масло, соль, икру и перемешайте.

Готовый салат

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