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Витаминный салат из белокачанной капусты с необычным ингредиентом: есть можно каждый день
Белокачанная капуста – идеальный овощ для приготовления вкусных салатов и к тому же, она идеально сочетается со всеми овощами, а также зеленью.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из капусты, с свежими огурцами и икрой.
Ингредиенты:
- Капуста 200 г
- Соль 1/4 ч л
- Огурец 200 г
- Зелень по вкусу
- Сок лимона 1 ст л
- Оливковое масло 1 ст л
- Икра минтая 2 ч л
Способ приготовления:
1. Нашинкуйте капусту, огурцы порежьте произвольно. Лук порежьте мелко.
2. Переложите в миску, перемените руками капусту, добавьте сок лимона, оливковое масло, соль, икру и перемешайте.
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