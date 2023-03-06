Витаминный салат из капусты и моркови: готовится без майонеза

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Витаминный салат из капусты и моркови: готовится без майонеза

Салат из капусты сам по себе очень полезный и витаминный, особенно если приготовить его с овощами – морковью, огурцами, перцем, а также дополнить вкусной заправкой вместо майонеза – йогуртом, сметаной или растительным маслом.

Фудблогер Юлия (juli_co.ok) на своей странице в Instagram поделилась рецептом витаминного салата из капусты, моркови и яблока.

Рецепт салата из капусты, моркови и яблок без майонеза

Ингредиенты:

  • пекинская капуста
  • морковь
  • яблоки
  • зеленый лук
  • соль, перец
  • греческий йогурт\сметана

Способ приготовления:

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1. Капусту нашинковать.

2. Яблоки почистить и нарезать кубиками.

Полезный салат с капустой, морковью и яблоками

3. Морковь натереть на терке у корейской моркови.

4. Измельчить зелень.

Салат из капусты без майонеза

5. Смешать все ингредиенты, добавить соль и перец. заправить йогуртом или сметаной.

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