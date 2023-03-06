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Витаминный салат из капусты и моркови: готовится без майонеза
Салат из капусты сам по себе очень полезный и витаминный, особенно если приготовить его с овощами – морковью, огурцами, перцем, а также дополнить вкусной заправкой вместо майонеза – йогуртом, сметаной или растительным маслом.
Фудблогер Юлия (juli_co.ok) на своей странице в Instagram поделилась рецептом витаминного салата из капусты, моркови и яблока.
Ингредиенты:
- пекинская капуста
- морковь
- яблоки
- зеленый лук
- соль, перец
- греческий йогурт\сметана
Способ приготовления:
1. Капусту нашинковать.
2. Яблоки почистить и нарезать кубиками.
3. Морковь натереть на терке у корейской моркови.
4. Измельчить зелень.
5. Смешать все ингредиенты, добавить соль и перец. заправить йогуртом или сметаной.
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