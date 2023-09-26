Вкус детства: творожное печенье "Гусиные лапки"

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вкус детства: творожное печенье 'Гусиные лапки'

Домашнее печенье – идеальное угощение к чаю, которое можно готовить из разного теста. Но, идеально подойдет именно песочное. Стоит отметить, что для начинки можно использовать ягоды, шоколад, изюм, орехи. 

Вкусное домашнее печенье

Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вкусного печенья "Гусиные лапки" из творожного теста. 

Рецепт печенья
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Ингредиенты:

  • творог – 400 г
  • сахар
  • мука – 250 г (смотреть по тесту, возможно немного больше)
  • сливочное масло – 80 г
  • разрыхлитель – 15 г
  • соль – щепотка
  • ванилин – 1-2 г

Способ приготовления: 

1. Смешайте творог с сахаром, сливочным растопленным маслом, перемешайте. 

Творог для приготовления теста

2. Добавьте муку с разрыхлителем и ванилью, перемешайте. Раскатайте тесто и вырежьте кружочки. 

Тесто для печенья

4. Придайте им форму и присыпьте сахаром.

Приготовление печенья

5. Выпекайте печенье 20-25 минут при 180 С. 

Готовое печенье

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