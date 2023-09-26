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Вкус детства: творожное печенье "Гусиные лапки"
Домашнее печенье – идеальное угощение к чаю, которое можно готовить из разного теста. Но, идеально подойдет именно песочное. Стоит отметить, что для начинки можно использовать ягоды, шоколад, изюм, орехи.
Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вкусного печенья "Гусиные лапки" из творожного теста.
Ингредиенты:
- творог – 400 г
- сахар
- мука – 250 г (смотреть по тесту, возможно немного больше)
- сливочное масло – 80 г
- разрыхлитель – 15 г
- соль – щепотка
- ванилин – 1-2 г
Способ приготовления:
1. Смешайте творог с сахаром, сливочным растопленным маслом, перемешайте.
2. Добавьте муку с разрыхлителем и ванилью, перемешайте. Раскатайте тесто и вырежьте кружочки.
4. Придайте им форму и присыпьте сахаром.
5. Выпекайте печенье 20-25 минут при 180 С.
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