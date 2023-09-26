Домашнее печенье – идеальное угощение к чаю, которое можно готовить из разного теста. Но, идеально подойдет именно песочное. Стоит отметить, что для начинки можно использовать ягоды, шоколад, изюм, орехи.

Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вкусного печенья "Гусиные лапки" из творожного теста.

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Ингредиенты:

творог – 400 г

сахар

мука – 250 г (смотреть по тесту, возможно немного больше)

сливочное масло – 80 г

разрыхлитель – 15 г

соль – щепотка

ванилин – 1-2 г

Способ приготовления:

1. Смешайте творог с сахаром, сливочным растопленным маслом, перемешайте.

2. Добавьте муку с разрыхлителем и ванилью, перемешайте. Раскатайте тесто и вырежьте кружочки.

4. Придайте им форму и присыпьте сахаром.

5. Выпекайте печенье 20-25 минут при 180 С.

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