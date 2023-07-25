Вкусная абрикосовая галета к чаю: тесто получается очень хрустящим
Сезонные абрикосы – это отличная основа для приготовления вкусной домашней выпечки. Удачным вариантом будет сделать галету. Тесто получается очень хрустящим и ароматным. Фрукты внутри не распадаются и держат форму, ведь к ним добавляется крахмал.
Идея приготовления идеальной галеты с абрикосами опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil_alexx) в Instagram. Очень вкусно, если сверху добавить миндаль.
Ингредиенты для основания:
- 140 г масла (72.5%)
- 215 г муки
- 1 ст.л. сахара
- 45 г холодного молока
- щепотка соли
Ингредиенты для начинки:
- 300-400 г очищенных абрикосов
- 1 ч.л. кукурузного крахмала
- 1 желток для смазки бортиков + при желании хлопья миндаля
Способ приготовления:
1. К муке добавьте щепотку соли, сахар и натрите на грубой терке холодное масло. Руками перетрите в крошку.
2. Долейте холодное молоко или воду. Смешайте тесто и ставим на 30 минут в холодильник.
3. Тесто положите на пергамент, немного посыпьте муку, чтобы не прилипало. Раскатайте тесто в круг, толщиной в пол сантиметра.
4. По центру теста всыпьте крахмал, на который выложите кусочки абрикосов, которые предварительно очистили от кожуры. Если абрикосы недостаточно сладкие – присыпьте еще немного ванильным сахаром. Подогните края, сформировав галету.
5. Смажьте бортики желтком, при желании еще можно украсить миндальными лепестками.
6. Выпекайте при температуре 180 градусов 35-45 минут до румяности. Даем полностью остыть и можно подавать.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: