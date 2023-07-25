Вкусная абрикосовая галета к чаю: тесто получается очень хрустящим

Сезонные абрикосы – это отличная основа для приготовления вкусной домашней выпечки. Удачным вариантом будет сделать галету. Тесто получается очень хрустящим и ароматным. Фрукты внутри не распадаются и держат форму, ведь к ним добавляется крахмал.

Идея приготовления идеальной галеты с абрикосами опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil_alexx) в Instagram. Очень вкусно, если сверху добавить миндаль.

Ингредиенты для основания:

140 г масла (72.5%)

215 г муки

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1 ст.л. сахара

45 г холодного молока

щепотка соли

Ингредиенты для начинки:

300-400 г очищенных абрикосов

1 ч.л. кукурузного крахмала

1 желток для смазки бортиков + при желании хлопья миндаля

Способ приготовления:

1. К муке добавьте щепотку соли, сахар и натрите на грубой терке холодное масло. Руками перетрите в крошку.

2. Долейте холодное молоко или воду. Смешайте тесто и ставим на 30 минут в холодильник.

3. Тесто положите на пергамент, немного посыпьте муку, чтобы не прилипало. Раскатайте тесто в круг, толщиной в пол сантиметра.

4. По центру теста всыпьте крахмал, на который выложите кусочки абрикосов, которые предварительно очистили от кожуры. Если абрикосы недостаточно сладкие – присыпьте еще немного ванильным сахаром. Подогните края, сформировав галету.

5. Смажьте бортики желтком, при желании еще можно украсить миндальными лепестками.

6. Выпекайте при температуре 180 градусов 35-45 минут до румяности. Даем полностью остыть и можно подавать.

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