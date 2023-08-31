Именно яблоки придадут аджике приятный кисло-сладкий вкус. Она будет иметь хороший цвет и аромат. А самое главное, что следующая технология не предполагает добавления уксуса, поэтому такая консервация будет безопасной.

Идея приготовления аджики с яблоками на зиму опубликована на странице фудблогера Натальи Рыжковой (natali_ryzkova) в Instagram. В составе также много сезонных овощей, придающих пикантности.

Ингредиенты:

5 кг помидоров

2 кг яблок

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2 кг моркови

2 кг сладкого перца

300 г горького перца

300 г чеснока

1 л масла

2-3 ст. л. соли

Способ приготовления:

1. Овощи и фрукты хорошо промыть.

2. Почистить, удалить испорченные участки.

3. Нарезать на кусочки.

4. Перекрутите через мясорубку или через блендер.

5. Добавить масло и соль.

6. Варить 2 часа.

7. Закрыть в стерилизованные банки.

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