Вкусная аджика на зиму с яблоками: готовится без уксуса

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Вкусная аджика на зиму с яблоками: готовится без уксуса

Именно яблоки придадут аджике приятный кисло-сладкий вкус. Она будет иметь хороший цвет и аромат. А самое главное, что следующая технология не предполагает добавления уксуса, поэтому такая консервация будет безопасной.

Идея приготовления аджики с яблоками на зиму опубликована на странице фудблогера Натальи Рыжковой (natali_ryzkova) в Instagram. В составе также много сезонных овощей, придающих пикантности.

Вкусная аджика на зиму с яблоками: готовится без уксуса

Ингредиенты:

  • 5 кг помидоров
  • 2 кг яблок
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  • 2 кг моркови
  • 2 кг сладкого перца
  • 300 г горького перца
  • 300 г чеснока
  • 1 л масла
  • 2-3 ст. л. соли

Способ приготовления:

Вкусная аджика на зиму с яблоками: готовится без уксуса

1. Овощи и фрукты хорошо промыть.

Вкусная аджика на зиму с яблоками: готовится без уксуса

2. Почистить, удалить испорченные участки.

3. Нарезать на кусочки.

Вкусная аджика на зиму с яблоками: готовится без уксуса

4. Перекрутите через мясорубку или через блендер.

5. Добавить масло и соль.

 

6. Варить 2 часа.

7. Закрыть в стерилизованные банки.

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