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Вкусная аджика на зиму с яблоками: готовится без уксуса
Именно яблоки придадут аджике приятный кисло-сладкий вкус. Она будет иметь хороший цвет и аромат. А самое главное, что следующая технология не предполагает добавления уксуса, поэтому такая консервация будет безопасной.
Идея приготовления аджики с яблоками на зиму опубликована на странице фудблогера Натальи Рыжковой (natali_ryzkova) в Instagram. В составе также много сезонных овощей, придающих пикантности.
Ингредиенты:
- 5 кг помидоров
- 2 кг яблок
- 2 кг моркови
- 2 кг сладкого перца
- 300 г горького перца
- 300 г чеснока
- 1 л масла
- 2-3 ст. л. соли
Способ приготовления:
1. Овощи и фрукты хорошо промыть.
2. Почистить, удалить испорченные участки.
3. Нарезать на кусочки.
4. Перекрутите через мясорубку или через блендер.
5. Добавить масло и соль.
6. Варить 2 часа.
7. Закрыть в стерилизованные банки.
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