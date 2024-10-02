Вкусная грибная икра на зиму: как приготовить бюджетную закуску дома

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Вкусная грибная икра на зиму: как приготовить бюджетную закуску дома

Из лесных грибов, которые вы собрали этой осенью, можно приготовить очень вкусную домашнюю икру. Это отличная закуска, которая дополнит семейное застолье. Можно намазать на хлеб или просто подать в отдельной тарелке.

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Идея приготовления домашней грибной икры на зиму опубликована на странице фудблогера Елены с ником kokonats65 в Instagram. Хранить можно прямо в холодильнике или в морозилке.

Вкусная грибная икра на зиму: как приготовить бюджетную закуску дома

Ингредиенты:

  • грибы
  • морковь
  • лук
  • масло
  • соль
  • перец молотый

Способ приготовления:

Вкусная грибная икра на зиму: как приготовить бюджетную закуску дома

1. Отваренные грибы и обжаренный лук с морковью перекрутить на мясорубке.

2. Добавить по вкусу соль, перец.

 

3. Тушить 40 минут.

Вкусная грибная икра на зиму: как приготовить бюджетную закуску дома

4. Разложить в стерилизованные баночки. Закатать.

5. Завернуть в одеяло до полного охлаждения.

Вкусная грибная икра на зиму: как приготовить бюджетную закуску дома

6. Хранить в холодильнике. Можно разложить в зип-пакеты и хранить в морозильной камере.

Вкусная грибная икра на зиму: как приготовить бюджетную закуску дома

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