Из лесных грибов, которые вы собрали этой осенью, можно приготовить очень вкусную домашнюю икру. Это отличная закуска, которая дополнит семейное застолье. Можно намазать на хлеб или просто подать в отдельной тарелке.

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Идея приготовления домашней грибной икры на зиму опубликована на странице фудблогера Елены с ником kokonats65 в Instagram. Хранить можно прямо в холодильнике или в морозилке.

Ингредиенты:

грибы

морковь

лук

масло

соль

перец молотый

Способ приготовления:

1. Отваренные грибы и обжаренный лук с морковью перекрутить на мясорубке.

2. Добавить по вкусу соль, перец.

3. Тушить 40 минут.

4. Разложить в стерилизованные баночки. Закатать.

5. Завернуть в одеяло до полного охлаждения.

6. Хранить в холодильнике. Можно разложить в зип-пакеты и хранить в морозильной камере.

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