Вкусная грибная икра на зиму: как приготовить бюджетную закуску дома
Из лесных грибов, которые вы собрали этой осенью, можно приготовить очень вкусную домашнюю икру. Это отличная закуска, которая дополнит семейное застолье. Можно намазать на хлеб или просто подать в отдельной тарелке.
Идея приготовления домашней грибной икры на зиму опубликована на странице фудблогера Елены с ником kokonats65 в Instagram. Хранить можно прямо в холодильнике или в морозилке.
Ингредиенты:
- грибы
- морковь
- лук
- масло
- соль
- перец молотый
Способ приготовления:
1. Отваренные грибы и обжаренный лук с морковью перекрутить на мясорубке.
2. Добавить по вкусу соль, перец.
3. Тушить 40 минут.
4. Разложить в стерилизованные баночки. Закатать.
5. Завернуть в одеяло до полного охлаждения.
6. Хранить в холодильнике. Можно разложить в зип-пакеты и хранить в морозильной камере.
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