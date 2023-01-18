Вкусная и бюджетная закуска из сельди и свеклы: делимся элементарным рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт закуски

Сельдь и свекла – идеальное сочетание продуктов, которые могут быть основой для приготовления салатов, закусок, намазок. Важно – правильно отварить или запечь свеклу, и выбрать свежую сельдь. 

Что приготовить из свеклы

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из свеклы, сельди, которая готовится очень быстро и вкусно. 

Рецепт закуски
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Ингредиенты:

  • Темный хлеб – несколько кусков 
  • Свекла – 1 шт.
  • Филе сельди – 1 шт. 
  • Чеснок 
  • Майонез 
  • Зеленый лук 

Способ приготовления:

1. Свеклу отварите, почистите и натрите на крупной терке. Чеснок также натрите, добавьте майонез, перемешайте. 

Тертая свекла

2. Филе нарежьте порционно.

Филе сельди

3. Хлеб подсушите в духовке. 

Подсушенный хлеб

4. Выложите на хлеб свекольную смесь, сверху сельдь и присыпьте зеленым луком. 

Готовая закуска

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