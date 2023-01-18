Сельдь и свекла – идеальное сочетание продуктов, которые могут быть основой для приготовления салатов, закусок, намазок. Важно – правильно отварить или запечь свеклу, и выбрать свежую сельдь.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из свеклы, сельди, которая готовится очень быстро и вкусно.

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Ингредиенты:

Темный хлеб – несколько кусков

Свекла – 1 шт.

Филе сельди – 1 шт.

Чеснок

Майонез

Зеленый лук

Способ приготовления:

1. Свеклу отварите, почистите и натрите на крупной терке. Чеснок также натрите, добавьте майонез, перемешайте.

2. Филе нарежьте порционно.

3. Хлеб подсушите в духовке.

4. Выложите на хлеб свекольную смесь, сверху сельдь и присыпьте зеленым луком.

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