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Вкусная и бюджетная закуска из сельди и свеклы: делимся элементарным рецептом
Сельдь и свекла – идеальное сочетание продуктов, которые могут быть основой для приготовления салатов, закусок, намазок. Важно – правильно отварить или запечь свеклу, и выбрать свежую сельдь.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из свеклы, сельди, которая готовится очень быстро и вкусно.
Ингредиенты:
- Темный хлеб – несколько кусков
- Свекла – 1 шт.
- Филе сельди – 1 шт.
- Чеснок
- Майонез
- Зеленый лук
Способ приготовления:
1. Свеклу отварите, почистите и натрите на крупной терке. Чеснок также натрите, добавьте майонез, перемешайте.
2. Филе нарежьте порционно.
3. Хлеб подсушите в духовке.
4. Выложите на хлеб свекольную смесь, сверху сельдь и присыпьте зеленым луком.
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