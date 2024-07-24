Предлагаем вашему вниманию рецепт приготовления невероятно вкусной, хрустящей домашней уйти. Это изделие нужно уметь готовить, ведь оно является универсальным, и может смаковать с любой начинкой, в качестве завтрака или питательного перекуса. Также можно брать в путь.

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Фудблогер с ником thefoodhub.by_ilona в Instagram подробно рассказала, как приготовить домашнюю питу. Она также рассказала о своей любимой начинке, которая, кстати, достаточно просто готовится.

Ингредиенты

Мука – 180 гр

Теплая вода – 90 мл

Молоко – 2 ст.л.

Сахар – 1 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Сухие дрожжи – 1 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Хорошо плавящийся сыр – 120 гр

Ветчина, колбаса или мясо – 120 гр

Томатный соус

Способ приготовления

1. В глубокую емкость добавляем воду, молоко, сахар, соль и дрожжи. Хорошо перемешиваем.

2. Добавляем муку и начинаем замешивать лопаткой.

3. Добавляем масло и замешиваем тесто руками. Отправляем в теплое место на 40-60 минут.

4. Разделяем тесто на 4 части. С каждой раскатываем круг.

5. В центр круга выкладываем томатный соус, натертый сыр и ветчину.

6. Собираем края теста в центр и залепляем их. Немного раскатываем скалкой.

7. Обжариваем питу на сухой сковороде, пока сыр не растает и не образуется золотистая корочка. Также можно запечь в духовке.

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