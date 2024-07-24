Вкусная и хрустящая домашняя пита с начинкой: отлично к завтраку
Предлагаем вашему вниманию рецепт приготовления невероятно вкусной, хрустящей домашней уйти. Это изделие нужно уметь готовить, ведь оно является универсальным, и может смаковать с любой начинкой, в качестве завтрака или питательного перекуса. Также можно брать в путь.
Фудблогер с ником thefoodhub.by_ilona в Instagram подробно рассказала, как приготовить домашнюю питу. Она также рассказала о своей любимой начинке, которая, кстати, достаточно просто готовится.
Ингредиенты
- Мука – 180 гр
- Теплая вода – 90 мл
- Молоко – 2 ст.л.
- Сахар – 1 ч.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Сухие дрожжи – 1 ч.л.
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Хорошо плавящийся сыр – 120 гр
- Ветчина, колбаса или мясо – 120 гр
- Томатный соус
Способ приготовления
1. В глубокую емкость добавляем воду, молоко, сахар, соль и дрожжи. Хорошо перемешиваем.
2. Добавляем муку и начинаем замешивать лопаткой.
3. Добавляем масло и замешиваем тесто руками. Отправляем в теплое место на 40-60 минут.
4. Разделяем тесто на 4 части. С каждой раскатываем круг.
5. В центр круга выкладываем томатный соус, натертый сыр и ветчину.
6. Собираем края теста в центр и залепляем их. Немного раскатываем скалкой.
7. Обжариваем питу на сухой сковороде, пока сыр не растает и не образуется золотистая корочка. Также можно запечь в духовке.
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