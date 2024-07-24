Вкусная и хрустящая домашняя пита с начинкой: отлично к завтраку

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
114
Вкусная и хрустящая домашняя пита с начинкой: отлично к завтраку

Предлагаем вашему вниманию рецепт приготовления невероятно вкусной, хрустящей домашней уйти. Это изделие нужно уметь готовить, ведь оно является универсальным, и может смаковать с любой начинкой, в качестве завтрака или питательного перекуса. Также можно брать в путь.

Видео дня

Фудблогер с ником thefoodhub.by_ilona в Instagram подробно рассказала, как приготовить домашнюю питу. Она также рассказала о своей любимой начинке, которая, кстати, достаточно просто готовится.

Вкусная и хрустящая домашняя пита с начинкой: отлично к завтраку

Ингредиенты

  • Мука – 180 гр
  • Теплая вода – 90 мл
  • Молоко – 2 ст.л.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сухие дрожжи – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Хорошо плавящийся сыр – 120 гр
  • Ветчина, колбаса или мясо – 120 гр
  • Томатный соус

Способ приготовления

1. В глубокую емкость добавляем воду, молоко, сахар, соль и дрожжи. Хорошо перемешиваем.

2. Добавляем муку и начинаем замешивать лопаткой.

3. Добавляем масло и замешиваем тесто руками. Отправляем в теплое место на 40-60 минут.

Вкусная и хрустящая домашняя пита с начинкой: отлично к завтраку

4. Разделяем тесто на 4 части. С каждой раскатываем круг.

5. В центр круга выкладываем томатный соус, натертый сыр и ветчину.

Вкусная и хрустящая домашняя пита с начинкой: отлично к завтраку

6. Собираем края теста в центр и залепляем их. Немного раскатываем скалкой.

Вкусная и хрустящая домашняя пита с начинкой: отлично к завтраку

7. Обжариваем питу на сухой сковороде, пока сыр не растает и не образуется золотистая корочка. Также можно запечь в духовке.

Вкусная и хрустящая домашняя пита с начинкой: отлично к завтраку

Также на OBOZ.UA есть еще много рецептов из лаваша:

Сейчас мы готовим

Все рецепты