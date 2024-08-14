Вкусная и полезная закуска из сельди: рецепт от кулинара
Сельдь является одной из самых полезных видов рыбы. Специалисты утверждают, что в ней содержится в большом количестве омега-3 жирных кислот, которые защищают сердце и сосуды. Стоит отметить, что из сельди можно готовить вкусные закуски и просто вкусно засолить и есть с овощами!
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и легкой в приготовлении закуски из сельди, с луком и красным острым перцем.
Ингредиенты:
- Сельдь малосольная – 1 шт.
- Красный лук – 1/2 шт
- Зеленый лук – 2 ст.л
- Острый перец – 1 шт.
- Лавровый лист – 1 шт.
- Душистый – 2 горошины
- Соль – щепотка
- Семена кориандра – 1/2 ч.л
- Черный перец – 1/3 ч.л
- Оливковое масло – 100 мл
- Сок лимона – 1 ч.л
Способ приготовления:
1. Селедку очистите от костей и кожи, нарежьте средним кубиком.
2. Порежьте мелко лук, перец.
3. Переложите все ингредиенты в банку, чередуя слоями сельдь, перец, лук, специи, масло и в конце добавьте сок лимона, таким образом сок лимона не будет взаимодействовать с белком рыбы, а только добавит кислинку маслу.
4. Переставьте закуску в холодильник в герметичной посуде, минимум на 4 часа, лучше конечно оставить на сутки!
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