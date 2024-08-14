Вкусная и полезная закуска из сельди: рецепт от кулинара

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт блюда

Сельдь является одной из самых полезных видов рыбы. Специалисты утверждают, что в ней содержится в большом количестве омега-3 жирных кислот, которые защищают сердце и сосуды. Стоит отметить, что из сельди можно готовить вкусные закуски и просто вкусно засолить  и есть с овощами!

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Что приготовить из сельди

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и легкой в приготовлении закуски из сельди, с луком и красным острым перцем.

Рецепт закуски

Ингредиенты: 

  • Сельдь малосольная – 1 шт. 
  • Красный лук – 1/2 шт
  • Зеленый лук – 2 ст.л
  • Острый перец  – 1 шт. 
  • Лавровый лист – 1 шт. 
  • Душистый – 2 горошины
  • Соль – щепотка
  • Семена кориандра – 1/2 ч.л
  • Черный перец – 1/3 ч.л
  • Оливковое масло – 100 мл
  • Сок лимона – 1 ч.л

Способ приготовления: 

1. Селедку очистите от костей и кожи, нарежьте средним кубиком. 

Сельдь для блюда

2. Порежьте мелко лук, перец.

Перец и лук для закуски

3. Переложите все ингредиенты в банку, чередуя слоями сельдь, перец, лук, специи, масло и в конце добавьте сок лимона, таким образом сок лимона не будет взаимодействовать с белком рыбы, а только добавит кислинку маслу. 

Приготовление закуски

4. Переставьте закуску в холодильник в герметичной посуде, минимум на 4 часа, лучше конечно оставить на сутки!

Готовая сельдь

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