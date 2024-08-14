Сельдь является одной из самых полезных видов рыбы. Специалисты утверждают, что в ней содержится в большом количестве омега-3 жирных кислот, которые защищают сердце и сосуды. Стоит отметить, что из сельди можно готовить вкусные закуски и просто вкусно засолить и есть с овощами!

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и легкой в приготовлении закуски из сельди, с луком и красным острым перцем.

Ингредиенты:

Сельдь малосольная – 1 шт.

Красный лук – 1/2 шт

Зеленый лук – 2 ст.л

Острый перец – 1 шт.

Лавровый лист – 1 шт.

Душистый – 2 горошины

Соль – щепотка

Семена кориандра – 1/2 ч.л

Черный перец – 1/3 ч.л

Оливковое масло – 100 мл

Сок лимона – 1 ч.л

Способ приготовления:

1. Селедку очистите от костей и кожи, нарежьте средним кубиком.

2. Порежьте мелко лук, перец.

3. Переложите все ингредиенты в банку, чередуя слоями сельдь, перец, лук, специи, масло и в конце добавьте сок лимона, таким образом сок лимона не будет взаимодействовать с белком рыбы, а только добавит кислинку маслу.

4. Переставьте закуску в холодильник в герметичной посуде, минимум на 4 часа, лучше конечно оставить на сутки!

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