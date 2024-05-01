На пасхальный стол обязательно нужно приготовить мясную тарелку. Это может быть ветчина. Разные виды колбасы, а также пряная подбрюшина. Ее можно просто отварить в специях – мясо получится очень мягким и сочным.

Идея приготовления вкусной подбрюшины опубликована на странице фудблогера Татьяны с ником bouquet_of_bruschettas в Instagram. Для блюда понадобится всего 20 минут.

Что понадобится для приготовления:

подбрюшина – 600 г

нить

вода – 2 л

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соль – 60-70 г

лавровые листья – 3 шт.

гвоздика – 3-4 шт.

перец горошком – 10 шт.

кориандр – 1/2 ч.л.

чеснок – 2-3 зубчика

черный перец – 1/2 ч.л.

щепотка копченой паприки

Способ приготовления:

1. Подбрюшину перевязать нитью, чтобы мясо не скрутилось во время варки.

2. В кипящую воду добавить соль, лавровый лист, гвоздику, перец горошком и кориандр.

3. Опустить подбрюшину в кипяток и варить ровно 20 минут.

4. Вынуть мясо из бульона, снять нити и, пока оно еще горячее, натереть смесью давленого чеснока, черного перца и копченой паприки.

5. Оставить брюхо охлаждаться при комнатной температуре.

6. Когда мясо остынет – поставить его в холодильник.

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