Вкусная и пряная подбрюшина за 20 минут: идеальное блюдо для пасхального стола
На пасхальный стол обязательно нужно приготовить мясную тарелку. Это может быть ветчина. Разные виды колбасы, а также пряная подбрюшина. Ее можно просто отварить в специях – мясо получится очень мягким и сочным.
Идея приготовления вкусной подбрюшины опубликована на странице фудблогера Татьяны с ником bouquet_of_bruschettas в Instagram. Для блюда понадобится всего 20 минут.
Что понадобится для приготовления:
- подбрюшина – 600 г
- нить
- вода – 2 л
- соль – 60-70 г
- лавровые листья – 3 шт.
- гвоздика – 3-4 шт.
- перец горошком – 10 шт.
- кориандр – 1/2 ч.л.
- чеснок – 2-3 зубчика
- черный перец – 1/2 ч.л.
- щепотка копченой паприки
Способ приготовления:
1. Подбрюшину перевязать нитью, чтобы мясо не скрутилось во время варки.
2. В кипящую воду добавить соль, лавровый лист, гвоздику, перец горошком и кориандр.
3. Опустить подбрюшину в кипяток и варить ровно 20 минут.
4. Вынуть мясо из бульона, снять нити и, пока оно еще горячее, натереть смесью давленого чеснока, черного перца и копченой паприки.
5. Оставить брюхо охлаждаться при комнатной температуре.
6. Когда мясо остынет – поставить его в холодильник.
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