Вкусная и сытная запеканка из овощей и мяса: можно быстро приготовить на обед

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Вкусная и сытная запеканка из овощей и мяса: можно быстро приготовить на обед

Для быстрого и сытного обеда без заморочки отлично подходит сытная запеканка. Ее можно сделать из разнообразных овощей, мяса и сыра. Лучше всего для такого блюда подходит именно нежирная индейка.

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Идея приготовления овощной запеканки с индейкой для обеда опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Сочности добавит сливочная заливка.

Вкусная и сытная запеканка из овощей и мяса: можно быстро приготовить на обед

Ингредиенты:

  • картофель – 5 шт.
  • лук – 1 средний
  • небольшой кабачок –1 шт.
  • помидоры – 2 шт.
  • филе индейки – 500 г
  • твердый сыр – 100 г

Ингредиенты для заливки:

  • вода – 500 мл.
  • сметана – 3 ст.л.
  • не острая горчица – 1 ст.л.
  • молотая паприка – 1 ч.л.
  • соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

Вкусная и сытная запеканка из овощей и мяса: можно быстро приготовить на обед

1. Нагреть духовку до 180 градусов.

2. Картофель, лук, кабачок, помидор порезать тоненькими кружочками.

Вкусная и сытная запеканка из овощей и мяса: можно быстро приготовить на обед

3. Индейку порезать тонкими слайсами.

4. В форму для запекания в один слой выложить картофель, лук, кабачок, картофель, лук, индейку, помидор.

Вкусная и сытная запеканка из овощей и мяса: можно быстро приготовить на обед

5. Все ингредиенты заливки смешать в удобной емкости и залить в форму с овощами и индейкой.

Вкусная и сытная запеканка из овощей и мяса: можно быстро приготовить на обед

6. Накрыть пергаментом или фольгой, поставить выпекаться на час.

Вкусная и сытная запеканка из овощей и мяса: можно быстро приготовить на обед

7. Достать запеканку из духовки, посыпать сверху сыром и поставить в духовку, ничем не накрывая, еще на 10-15 минут.

Вкусная и сытная запеканка из овощей и мяса: можно быстро приготовить на обед

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