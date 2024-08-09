Вкусная и сытная запеканка из овощей и мяса: можно быстро приготовить на обед
Для быстрого и сытного обеда без заморочки отлично подходит сытная запеканка. Ее можно сделать из разнообразных овощей, мяса и сыра. Лучше всего для такого блюда подходит именно нежирная индейка.
Идея приготовления овощной запеканки с индейкой для обеда опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Сочности добавит сливочная заливка.
Ингредиенты:
- картофель – 5 шт.
- лук – 1 средний
- небольшой кабачок –1 шт.
- помидоры – 2 шт.
- филе индейки – 500 г
- твердый сыр – 100 г
Ингредиенты для заливки:
- вода – 500 мл.
- сметана – 3 ст.л.
- не острая горчица – 1 ст.л.
- молотая паприка – 1 ч.л.
- соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нагреть духовку до 180 градусов.
2. Картофель, лук, кабачок, помидор порезать тоненькими кружочками.
3. Индейку порезать тонкими слайсами.
4. В форму для запекания в один слой выложить картофель, лук, кабачок, картофель, лук, индейку, помидор.
5. Все ингредиенты заливки смешать в удобной емкости и залить в форму с овощами и индейкой.
6. Накрыть пергаментом или фольгой, поставить выпекаться на час.
7. Достать запеканку из духовки, посыпать сверху сыром и поставить в духовку, ничем не накрывая, еще на 10-15 минут.
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