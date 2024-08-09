Для быстрого и сытного обеда без заморочки отлично подходит сытная запеканка. Ее можно сделать из разнообразных овощей, мяса и сыра. Лучше всего для такого блюда подходит именно нежирная индейка.

Видео дня

Идея приготовления овощной запеканки с индейкой для обеда опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Сочности добавит сливочная заливка.

Ингредиенты:

картофель – 5 шт.

лук – 1 средний

небольшой кабачок –1 шт.

помидоры – 2 шт.

филе индейки – 500 г

твердый сыр – 100 г

Ингредиенты для заливки:

вода – 500 мл.

сметана – 3 ст.л.

не острая горчица – 1 ст.л.

молотая паприка – 1 ч.л.

соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нагреть духовку до 180 градусов.

2. Картофель, лук, кабачок, помидор порезать тоненькими кружочками.

3. Индейку порезать тонкими слайсами.

4. В форму для запекания в один слой выложить картофель, лук, кабачок, картофель, лук, индейку, помидор.

5. Все ингредиенты заливки смешать в удобной емкости и залить в форму с овощами и индейкой.

6. Накрыть пергаментом или фольгой, поставить выпекаться на час.

7. Достать запеканку из духовки, посыпать сверху сыром и поставить в духовку, ничем не накрывая, еще на 10-15 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: