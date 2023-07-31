В летнее время вместо традиционных магазинных намазок на хлеб можно использовать овощные. Прекрасным вариантом будет баклажанная икра. Готовится она без стерилизации, поэтому не нужно ждать зимы – можно есть сразу.

Идея приготовления баклажановой икры, которую можно есть сразу, опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katlin_stay в Instagram. Такая закуска отлично дополнит праздничный стол.

Ингредиенты:

баклажаны – 3 шт.

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болгарский перец – 2 шт.

лук – 0,5 шт.

чеснок – 2 зубчика

помидор (большой) – 1 шт

оливковое масло, соль, перец, паприка – по вкусу

Способ приготовления:

1. Баклажаны и перец смазать оливковым маслом

2. Запечь в духовке до готовности.

3. Овощи очистить от кожуры и мелко порезать.

4. Помидор очищаем от кожуры с помощью кипятка, затем нарезаем небольшими кубиками.

5. Половинку луковицы очень мелко порезать.

6. Соединяем все нарезанные овощи, добавляем соль, перец, паприку и хорошо перемешиваем.

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