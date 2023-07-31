Вкусная икра из баклажанов, которую можно есть сразу вместо магазинных намазок

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
303
Вкусная икра из баклажанов, которую можно есть сразу вместо магазинных намазок

В летнее время вместо традиционных магазинных намазок на хлеб можно использовать овощные. Прекрасным вариантом будет баклажанная икра. Готовится она без стерилизации, поэтому не нужно ждать зимы – можно есть сразу.

Идея приготовления баклажановой икры, которую можно есть сразу, опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katlin_stay в Instagram. Такая закуска отлично дополнит праздничный стол.

Вкусная икра из баклажанов, которую можно есть сразу вместо магазинных намазок

Ингредиенты:

  • баклажаны – 3 шт.
Видео дня
  • болгарский перец – 2 шт.
  • лук – 0,5 шт.
  • чеснок – 2 зубчика
  • помидор (большой) – 1 шт
  • оливковое масло, соль, перец, паприка – по вкусу

Способ приготовления:

Вкусная икра из баклажанов, которую можно есть сразу вместо магазинных намазок

1. Баклажаны и перец смазать оливковым маслом

2. Запечь в духовке до готовности.

Вкусная икра из баклажанов, которую можно есть сразу вместо магазинных намазок

3. Овощи очистить от кожуры и мелко порезать.

Вкусная икра из баклажанов, которую можно есть сразу вместо магазинных намазок

4. Помидор очищаем от кожуры с помощью кипятка, затем нарезаем небольшими кубиками.

Вкусная икра из баклажанов, которую можно есть сразу вместо магазинных намазок

5. Половинку луковицы очень мелко порезать.

Вкусная икра из баклажанов, которую можно есть сразу вместо магазинных намазок

6. Соединяем все нарезанные овощи, добавляем соль, перец, паприку и хорошо перемешиваем.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты