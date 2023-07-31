Вкусная икра из баклажанов, которую можно есть сразу вместо магазинных намазок
В летнее время вместо традиционных магазинных намазок на хлеб можно использовать овощные. Прекрасным вариантом будет баклажанная икра. Готовится она без стерилизации, поэтому не нужно ждать зимы – можно есть сразу.
Идея приготовления баклажановой икры, которую можно есть сразу, опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katlin_stay в Instagram. Такая закуска отлично дополнит праздничный стол.
Ингредиенты:
- баклажаны – 3 шт.
- болгарский перец – 2 шт.
- лук – 0,5 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- помидор (большой) – 1 шт
- оливковое масло, соль, перец, паприка – по вкусу
Способ приготовления:
1. Баклажаны и перец смазать оливковым маслом
2. Запечь в духовке до готовности.
3. Овощи очистить от кожуры и мелко порезать.
4. Помидор очищаем от кожуры с помощью кипятка, затем нарезаем небольшими кубиками.
5. Половинку луковицы очень мелко порезать.
6. Соединяем все нарезанные овощи, добавляем соль, перец, паприку и хорошо перемешиваем.
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