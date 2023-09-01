Чтобы долго не придумывать, что перекусить зимой, сделайте такую икру сейчас. Ее можно просто намазать на хлеб, и вы уже не будете голодными. К тому же, блюдо достаточно бюджетное, ведь в составе сочные баклажаны и кабачки, сезон которых продолжается.

Идея приготовления икры из кабачков и баклажанов на зиму опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina_movchan) в Instagram. Вкус очень пряный, ведь в составе есть чеснок.

Ингредиенты:

1 кг кабачков

1 кг баклажанов

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500 г лука

400 г перца болгарского красного (можно заменить белозвездой)

600 г помидоров

4 зубца чеснока

пучок свежей зелени (петрушка и укроп)

120 мл масла

2 ст.л. яблочного уксуса

1 ч.л. сухого острого перца (по желанию)

соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Порезать все овощи маленьким кубиком.

2. В кастрюлю влить растительное масло и обжарить сначала лук до золотистого цвета. Затем добавить перец, жарить 10 минут.

3. Добавить баклажан, перемешать и тушить 15 минут.

4. Далее добавить кабачок и проварить все вместе 20 минут, периодически перемешивая.

5. Довести икру по вкусу: добавить уксус, соль, перец, красный перец, чеснок и зелень.

6. Разложить икру в стерилизованные баночки и закрутить.

7. Перевернуть крышкой вниз и оставить до полного охлаждения.

8. Хранить в прохладном месте.

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