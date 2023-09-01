Вкусная икра из кабачков и баклажанов: очень хорошо сохраняется на зиму
Чтобы долго не придумывать, что перекусить зимой, сделайте такую икру сейчас. Ее можно просто намазать на хлеб, и вы уже не будете голодными. К тому же, блюдо достаточно бюджетное, ведь в составе сочные баклажаны и кабачки, сезон которых продолжается.
Идея приготовления икры из кабачков и баклажанов на зиму опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina_movchan) в Instagram. Вкус очень пряный, ведь в составе есть чеснок.
Ингредиенты:
- 1 кг кабачков
- 1 кг баклажанов
- 500 г лука
- 400 г перца болгарского красного (можно заменить белозвездой)
- 600 г помидоров
- 4 зубца чеснока
- пучок свежей зелени (петрушка и укроп)
- 120 мл масла
- 2 ст.л. яблочного уксуса
- 1 ч.л. сухого острого перца (по желанию)
- соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Порезать все овощи маленьким кубиком.
2. В кастрюлю влить растительное масло и обжарить сначала лук до золотистого цвета. Затем добавить перец, жарить 10 минут.
3. Добавить баклажан, перемешать и тушить 15 минут.
4. Далее добавить кабачок и проварить все вместе 20 минут, периодически перемешивая.
5. Довести икру по вкусу: добавить уксус, соль, перец, красный перец, чеснок и зелень.
6. Разложить икру в стерилизованные баночки и закрутить.
7. Перевернуть крышкой вниз и оставить до полного охлаждения.
8. Хранить в прохладном месте.
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