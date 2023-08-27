Это я, так пафосно иду делать консервацию, потому что знаю, что она тоже может быть фэшн. Вот возьму и сделаю зеленые помидоры, которые будут в красном маринаде – это точно что-то прикольное.

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Ви тож зробіть.

Візьміть 500 г зелених томатів, помийте. Банки для консервації простерилізуйте і заповніть томатами. Додайте туди ще 4 зубчики очищеного часнику, духмяний перець, пару лаврових листів, 2 гвоздики. Зваріть маринад: 450 мл води, 2 ст.л цукру, 1 ст.л солі, кетчуп Чилі 3 ст.л (для кольору і смаку), дайте всьому закипіти, додайте 30 мл оцту. Залийте маринадом томати і простерилізуйте банки. Закрийте їх простерилізованими кришками. Все, у вас тепер є фешн помідори (ще й дуже смачні). Цьом.

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