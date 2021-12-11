Вкусная пицца с картофелем и сыром: рецепт от фудблогера

Если вы любите пиццу, но привычная уже проелась, всегда можно добавить новые ингредиенты и вы получите прекрасное блюдо. Например, лук-порей, картофель, нежный сыр и фрукты.

Фудблогер grennysmith (Анна) поделилась в Instagram необычным рецептом вкусной пиццы с рикоттой, картофелем и трюфельным маслом.

Ингредиенты:

теплая вода – 150 г

сухие дрожжи – 1 ч. л.

сахар – 1 ч. л.

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мука – 250 г

растительное масло – 1 ст. л.

Начинка:

рикотта – 250 г

картофель – 2 шт.

моцарелла – 200 г

петрушка – пучок

трюфельное масло – 2 ст. л.

соль, перец – по вкусу

грубая соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Тесто: смешайте воду с дрожжами, доставьте сахар, соль и просеянную муку, хорошо размешайте и руками замесите тесто, дайте ему постоять около 30 минут, чтобы оно хорошо "подошло".

2. Помойте и нарежьте очень тонкими слайсами картофель, замочите в холодной воде, чтобы ушел крахмал.

3. Готовое тесто растяните и положите на противень.

4. Смешайте рикотту с солью, перцем и трюфельным маслом.

5. Сверху на тесто выложите рикоту с перцем, сверху порезанную моцареллу и картофель смазанный трюфельным маслом.

6. Сверху присыпьте грубой солью и отправьте в духовку на 18-20 минут при 200 С.

Есть пиццу нужно горячей, будет очень вкусно и ароматно.

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