Вкусная пицца с картофелем и сыром: рецепт от фудблогера
Если вы любите пиццу, но привычная уже проелась, всегда можно добавить новые ингредиенты и вы получите прекрасное блюдо. Например, лук-порей, картофель, нежный сыр и фрукты.
Фудблогер grennysmith (Анна) поделилась в Instagram необычным рецептом вкусной пиццы с рикоттой, картофелем и трюфельным маслом.
Ингредиенты:
теплая вода – 150 г
сухие дрожжи – 1 ч. л.
сахар – 1 ч. л.
мука – 250 г
растительное масло – 1 ст. л.
Начинка:
рикотта – 250 г
картофель – 2 шт.
моцарелла – 200 г
петрушка – пучок
трюфельное масло – 2 ст. л.
соль, перец – по вкусу
грубая соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Тесто: смешайте воду с дрожжами, доставьте сахар, соль и просеянную муку, хорошо размешайте и руками замесите тесто, дайте ему постоять около 30 минут, чтобы оно хорошо "подошло".
2. Помойте и нарежьте очень тонкими слайсами картофель, замочите в холодной воде, чтобы ушел крахмал.
3. Готовое тесто растяните и положите на противень.
4. Смешайте рикотту с солью, перцем и трюфельным маслом.
5. Сверху на тесто выложите рикоту с перцем, сверху порезанную моцареллу и картофель смазанный трюфельным маслом.
6. Сверху присыпьте грубой солью и отправьте в духовку на 18-20 минут при 200 С.
Есть пиццу нужно горячей, будет очень вкусно и ароматно.
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