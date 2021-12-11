Вкусная пицца с картофелем и сыром: рецепт от фудблогера

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Пицца с картофелем

Если вы любите пиццу, но привычная уже проелась, всегда можно добавить новые ингредиенты и вы получите прекрасное блюдо. Например, лук-порей, картофель, нежный сыр и фрукты.

Фудблогер grennysmith (Анна) поделилась в Instagram необычным рецептом вкусной пиццы с рикоттой, картофелем и трюфельным маслом.

Пицца с картофелем и рикоттой

Ингредиенты:

  • теплая вода – 150 г

  • сухие дрожжи – 1 ч. л.

  • сахар – 1 ч. л.

Тесто для пиццы
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  • мука – 250 г

  • растительное масло – 1 ст. л.

Начинка:

  • рикотта – 250 г

  • картофель – 2 шт.

  • моцарелла – 200 г

  • петрушка – пучок

Картофель для начинки

  • трюфельное масло – 2 ст. л.

  • соль, перец – по вкусу

  • грубая соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Тесто: смешайте воду с дрожжами, доставьте сахар, соль и просеянную муку, хорошо размешайте и руками замесите тесто, дайте ему постоять около 30 минут, чтобы оно хорошо "подошло".

Ингредиенты для теста

2. Помойте и нарежьте очень тонкими слайсами картофель, замочите в холодной воде, чтобы ушел крахмал.

3. Готовое тесто растяните и положите на противень.

4. Смешайте рикотту с солью, перцем и трюфельным маслом.

Приготовление пиццы

5. Сверху на тесто выложите рикоту с перцем, сверху порезанную моцареллу и картофель смазанный трюфельным маслом.

6. Сверху присыпьте грубой солью и отправьте в духовку на 18-20 минут при 200 С.

Есть пиццу нужно горячей, будет очень вкусно и ароматно.

Пицца с картофелем

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