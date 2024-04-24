Вкусная праздничная паска на желтках: сколько их нужно добавить в тесто
Обязательный ингредиент для паски – это яйца. Но не следует добавлять их в тесто полностью. Лучшим вариантом будет использовать только желтки.
Идея приготовления пышной паски на желтках опубликована на странице фудблогера Елены с ником olena_mykolaivna56 в Instagram. Также, незаменимый ингредиент – это сметана.
Ингредиенты для опары:
- молоко – 100 мл.
- сухие дрожжи – 12 г
- сахар – 1 ст.л.
- мука – 150-170 г
Ингредиенты для теста:
- желтки из яиц – 5 шт.
- сахар – 250-300 г
- сметана – 500 г
- масло – 60 мл.
- соль, ваниль, цукаты, изюм
- мука – 1 кг.
Способ приготовления опары:
1. Теплое молоко влить в емкость.
2. Добавить сахар, все дрожжи.
3. Размешать и добавить муку.
4. Замешать тесто ложкой, накрыть.
5. Поставить, чтобы подошло в два раза, где-то на полтора-два часа.
6. Отделить желтки от белков.
7. В желтки добавить сахар, взбить блендером.
8. Сахар не растворится весь, но добавить к опаре.
9. Также добавить сметану не холодную (так скорее подойдет тесто), растительное масло, соль, ваниль и по желанию цукаты, изюм.
10. Понемногу добавить муку.
11. Сначала тесто мешать ложкой, а затем на столе.
12. Для удобства готовности (минут 15), чтобы не прилипало к рукам.
13. Накрыть полотенцем и поставить в теплое место, чтобы поскорее подошло. Можно бросить на столе.
14. Тесто подошло. Его еще раз нужно принять и оставить, чтобы подошло снова.
15. Затем сформировать пасочки и выложить в формы, чтобы тесто в форме было на третью часть формы. Поставить, чтоб подошло в формах.
16. Духовку разогреть до 180 градусов.
17. Поставить формы с тестом и выпекать 45-50 минут.
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