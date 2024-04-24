Обязательный ингредиент для паски – это яйца. Но не следует добавлять их в тесто полностью. Лучшим вариантом будет использовать только желтки.

Идея приготовления пышной паски на желтках опубликована на странице фудблогера Елены с ником olena_mykolaivna56 в Instagram. Также, незаменимый ингредиент – это сметана.

Ингредиенты для опары:

молоко – 100 мл.

сухие дрожжи – 12 г

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сахар – 1 ст.л.

мука – 150-170 г

Ингредиенты для теста:

желтки из яиц – 5 шт.

сахар – 250-300 г

сметана – 500 г

масло – 60 мл.

соль, ваниль, цукаты, изюм

мука – 1 кг.

Способ приготовления опары:

1. Теплое молоко влить в емкость.

2. Добавить сахар, все дрожжи.

3. Размешать и добавить муку.

4. Замешать тесто ложкой, накрыть.

5. Поставить, чтобы подошло в два раза, где-то на полтора-два часа.

6. Отделить желтки от белков.

7. В желтки добавить сахар, взбить блендером.

8. Сахар не растворится весь, но добавить к опаре.

9. Также добавить сметану не холодную (так скорее подойдет тесто), растительное масло, соль, ваниль и по желанию цукаты, изюм.

10. Понемногу добавить муку.

11. Сначала тесто мешать ложкой, а затем на столе.

12. Для удобства готовности (минут 15), чтобы не прилипало к рукам.

13. Накрыть полотенцем и поставить в теплое место, чтобы поскорее подошло. Можно бросить на столе.

14. Тесто подошло. Его еще раз нужно принять и оставить, чтобы подошло снова.

15. Затем сформировать пасочки и выложить в формы, чтобы тесто в форме было на третью часть формы. Поставить, чтоб подошло в формах.

16. Духовку разогреть до 180 градусов.

17. Поставить формы с тестом и выпекать 45-50 минут.

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