Чем заменить мясо в шаурме: оригинальный рецепт

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Чем заменить мясо в шаурме: оригинальный рецепт

Вешенки – это продукт, который полностью может заменить мясо. Поэтому с этими грибами можно приготовить даже шаурму. Но лучше всего в блюдо добавлять именно маринованные вешенки.

Идея приготовления шаурмы с вешенками опубликована на странице фудблогера Инны Левенец (inna_levenets) в Instagram.

Чем заменить мясо в шаурме: оригинальный рецепт

Ингредиенты для маринада:

  • 2 ч.л сушеного чеснока
  • 1/2 ч.л копченой паприки
  • 1 ч.л куркумы
  • 1/2 ч.л молотой зиры
  • 1 ч.л сушеного лука
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  • 1/2 ч.л кайенского перца
  • 1/2 ч.л молотой гвоздики
  • 2 ст.л оливковые масла
  • 2 ст.л. соевого соуса
  • 2 ст.л. лимонного сока
  • 2 ст.л. томатной пасты
  • 1 ч.л. горчицы
  • 2 ст.л. яблочного уксуса

Ингредиенты для начинки

Чем заменить мясо в шаурме: оригинальный рецепт
  • 200 г вешенок
  • помидоры
  • зелень
  • редис
  • фиолетовый лук
  • хумус, гуакамоле или любая другая намазка
  • лаваш или тортилья

Способ приготовления:

Чем заменить мясо в шаурме: оригинальный рецепт

1. Смешиваем все сухие специи, добавляем влажные ингредиенты для маринада, перемешиваем.

2. Нарезаем на полоски вешенки. Заливаем маринадом, оставляем на часок постоять.

Чем заменить мясо в шаурме: оригинальный рецепт

3. Жарим замаринованные вешенки на хорошо разогретой сковороде или на гриле. До золотистого цвета.

4. Собираем шаурму, намазываем лаваш или тортилью намазкой по вашему вкусу. Выкладываем нарезанные овощи и зелень, добавляем грибы.

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