Вешенки – это продукт, который полностью может заменить мясо. Поэтому с этими грибами можно приготовить даже шаурму. Но лучше всего в блюдо добавлять именно маринованные вешенки.

Идея приготовления шаурмы с вешенками опубликована на странице фудблогера Инны Левенец (inna_levenets) в Instagram.

Ингредиенты для маринада:

2 ч.л сушеного чеснока

1/2 ч.л копченой паприки

1 ч.л куркумы

1/2 ч.л молотой зиры

1 ч.л сушеного лука

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1/2 ч.л кайенского перца

1/2 ч.л молотой гвоздики

2 ст.л оливковые масла

2 ст.л. соевого соуса

2 ст.л. лимонного сока

2 ст.л. томатной пасты

1 ч.л. горчицы

2 ст.л. яблочного уксуса

Ингредиенты для начинки

200 г вешенок

помидоры

зелень

редис

фиолетовый лук

хумус, гуакамоле или любая другая намазка

лаваш или тортилья

Способ приготовления:

1. Смешиваем все сухие специи, добавляем влажные ингредиенты для маринада, перемешиваем.

2. Нарезаем на полоски вешенки. Заливаем маринадом, оставляем на часок постоять.

3. Жарим замаринованные вешенки на хорошо разогретой сковороде или на гриле. До золотистого цвета.

4. Собираем шаурму, намазываем лаваш или тортилью намазкой по вашему вкусу. Выкладываем нарезанные овощи и зелень, добавляем грибы.

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