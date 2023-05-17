Вкусная спаржевая фасоль с яйцом пашот: как приготовить питательный завтрак за 10 минут

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Вкусная спаржевая фасоль с яйцом пашот: как приготовить питательный завтрак за 10 минут

Уже совсем скоро созреет спаржевая фасоль. И именно этот продукт является идеальным вариантом для питательного завтрака, ведь в нем много клетчатки и минералов.

К тому же, приготовление не займет у вас много времени, ведь фасоль достаточно совсем чуть-чуть прожарить на сковородке до мягкости. Очень вкусно подавать с яйцом пашот.

Нежную спаржевую фасоль с яйцом пашот в студии программы "Утро дома" приготовил кулинарный эксперт Чаба Бакош.

Вкусная спаржевая фасоль с яйцом пашот: как приготовить питательный завтрак за 10 минут
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Ингредиенты:

  • спаржевая замороженная фасоль – 1 пачка
  • лук порей – 1 шт.
  • чеснок – 1 зубчик
  • сливочное масло – 30 г.
  • масло оливковое – 30 г.
  • куриные яйца – 2 шт.
  • соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

Вкусная спаржевая фасоль с яйцом пашот: как приготовить питательный завтрак за 10 минут

1. Лук порей порезать.

2. Немного прожарить на разогретой сковороде.

Вкусная спаржевая фасоль с яйцом пашот: как приготовить питательный завтрак за 10 минут

3. Выдавите чеснок.

4. Уложить замороженную фасоль и специи.

Вкусная спаржевая фасоль с яйцом пашот: как приготовить питательный завтрак за 10 минут

5. Все хорошо прожарить.

6. Приготовить яйцо пашот.

Вкусная спаржевая фасоль с яйцом пашот: как приготовить питательный завтрак за 10 минут

7. Все выложить на тарелку и подавать к завтраку.

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