Вкусная спаржевая фасоль с яйцом пашот: как приготовить питательный завтрак за 10 минут
Уже совсем скоро созреет спаржевая фасоль. И именно этот продукт является идеальным вариантом для питательного завтрака, ведь в нем много клетчатки и минералов.
К тому же, приготовление не займет у вас много времени, ведь фасоль достаточно совсем чуть-чуть прожарить на сковородке до мягкости. Очень вкусно подавать с яйцом пашот.
Нежную спаржевую фасоль с яйцом пашот в студии программы "Утро дома" приготовил кулинарный эксперт Чаба Бакош.
Ингредиенты:
- спаржевая замороженная фасоль – 1 пачка
- лук порей – 1 шт.
- чеснок – 1 зубчик
- сливочное масло – 30 г.
- масло оливковое – 30 г.
- куриные яйца – 2 шт.
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Лук порей порезать.
2. Немного прожарить на разогретой сковороде.
3. Выдавите чеснок.
4. Уложить замороженную фасоль и специи.
5. Все хорошо прожарить.
6. Приготовить яйцо пашот.
7. Все выложить на тарелку и подавать к завтраку.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: