Разнообразные намазки – это отличный вариант закуски к любому праздничному столу. Готовить их обожают все хозяйки, ведь они не нуждаются в больших усилиях, однако поражают разнообразием вкусов.

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Фудблогер с ником ya.na.kukhnyu в Instagram рассказала, как готовит свою любимую намазку с тунцом. Она утверждает, что на весь процесс необходимо потратить не более 5 минут, и на вашем столе появится закуска с ненавязчивым рыбным привкусом, которая будет идеально смаковать к крутонам и сухарикам.

Ингредиенты

Яйца – 3 шт

Огурец – 2 шт

Тунец – 1 банка

Крем-сыр– 50 гр

Соль

Способ приготовления

1. Яйца отвариваем до полной готовности, чистим и разминаем вилкой в глубокой емкости.

2. Огурец чистим и нарезаем на мелкие кубики. Добавляем в яйца.

3. Туда же добавляем тунец в с\с, из которого слили лишнюю жидкость.

4. Добавляем крем-сыр и соль. Тщательно перемешиваем и подаем с жареным хлебом.

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