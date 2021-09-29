Какие специи нельзя добавлять в тушеную капусту

Капуста, один из самых универсальных осенних овощей. Ее готовят в совершенно разных интерпретациях: запекают, поджаривают, добавляют в салат, консервируют. Особенно популярна тушеная капуста с мясом или грибами. Иногда бывает, что блюдо получается пресной, даже если в ней много компонентов. Все дело в специях.

Сегодня редакция FoodOboz с которыми пряностями капуста подходит лучше, и что добавлять не стоит.

Специи, которые следует добавлять к тушеной капусты:

Тмин

Специя, которая придаст блюду приятный аромат

Черный и красный молотый перец, чеснок

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Пикантный аромат и вкус можно получить с помощью этих ингредиентов

Лавровый лист

Стоит добавить всего несколько листочков в начале приготовления, а затем откинуть

Кориандр

Эту специю лучше засыпать измельченным

Куркума

Именно она придаст тшкований капусте привлекательного цвета

Коричневый, хмели-сунели

Традиционные специи, которые отлично сочетаются с тушеной капустой

Другие особые компоненты

В капусту можно добавить много зелени. Подходит как свежая, так и сушеная: укроп и петрушка, орегано.

Для яркого пряного аромата подходит горчица. Лучше этот ингредиент добавлять в жидком виде.

Часто в капусте не хватает легкой кислинки. Для этого можно использовать уксус или лимонную кислоту.

Сколько времени нужно капусте, чтобы протушкуватися

Молодой капусте нужно 12-15 минут.

Зимнюю следует пробовать 30-40 минут.

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