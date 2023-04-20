Такой вариант запеканки самый простой. В основе блюда обычный лаваш. На него нужно выложить нежную творожную массу со сметаной. Готовится блюдо в духовке.

Идея приготовления сырной запеканки из лаваша опубликована на кулинарной странице smakoluk.ua в Instagram. Для того, чтобы сырная масса держала форму, в нее нужно добавить манку.

Ингредиенты:

800 г сыра

150 г сахара

5 яиц

1 ч.л. ванили

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2 ст.л. манки

1 ст.л. крахмала

4 ст.л. сметаны

100-150 г сухофруктов

пачка лаваша

Способ приготовления:

1. К сыру добавить все, кроме сухофруктов.

2. Взбить блендером до однородности.

3. Добавить сухофрукты, перемешать.

4. Дно формы выселить пергаментной бумагой.

5. Выложить кусок лаваша соответствующего размера. На него несколько ложек творожной массы. Дальше снова лаваш и так до конца.

6. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут.

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