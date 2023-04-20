Вкусная творожная запеканка без теста: понадобится лаваш

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
2,1 т.
Вкусная творожная запеканка без теста: понадобится лаваш

Такой вариант запеканки самый простой. В основе блюда обычный лаваш. На него нужно выложить нежную творожную массу со сметаной. Готовится блюдо в духовке.

Идея приготовления сырной запеканки из лаваша опубликована на кулинарной странице smakoluk.ua в Instagram. Для того, чтобы сырная масса держала форму, в нее нужно добавить манку.

Вкусная творожная запеканка без теста: понадобится лаваш

Ингредиенты:

  • 800 г сыра
  • 150 г сахара
  • 5 яиц
  • 1 ч.л. ванили
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  • 2 ст.л. манки
  • 1 ст.л. крахмала
  • 4 ст.л. сметаны
  • 100-150 г сухофруктов
  • пачка лаваша

Способ приготовления:

Вкусная творожная запеканка без теста: понадобится лаваш

1. К сыру добавить все, кроме сухофруктов.

2. Взбить блендером до однородности.

Вкусная творожная запеканка без теста: понадобится лаваш

3. Добавить сухофрукты, перемешать.

Вкусная творожная запеканка без теста: понадобится лаваш

4. Дно формы выселить пергаментной бумагой.

5. Выложить кусок лаваша соответствующего размера. На него несколько ложек творожной массы. Дальше снова лаваш и так до конца.

Вкусная творожная запеканка без теста: понадобится лаваш

6. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут.

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