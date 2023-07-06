Сезон вишни в разгаре. И именно эта ягода лучше всего подходит для приготовления вкусной домашней наливки. Напиток получается в меру сладким, с лёгкой кислинкой. Это значительно лучше любого магазинного вина.

Идея приготовления вишневой наливки с водкой опубликована на странице фудблогера Наталии Цукат (tsukatnata) в Instagram. Чтобы сделать такой напиток дома вам понадобится всего 4 компонента.

Ингредиенты:

вишни – 1,5 кг

сахар – 1 кг

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вода – 350 мл

водка – 0,5 л

Способ приготовления:

1. Промыть вишни и высыпать в кастрюлю.

2. Добавить сахар и воду.

3. Поставить на средний огонь.

4. Когда поднимется пенка – снять

5. Довести до кипения, варить 2-3 минуты. Дать остыть.

6. Все высыпать в емкость, где будет настойка.

7. Добавить водку.

8. Хорошо перемешать.

9. Настаивать 3-5 дней (можно больше).

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