Вкусная вишневая наливка с водкой: как приготовить в домашних условиях
Сезон вишни в разгаре. И именно эта ягода лучше всего подходит для приготовления вкусной домашней наливки. Напиток получается в меру сладким, с лёгкой кислинкой. Это значительно лучше любого магазинного вина.
Идея приготовления вишневой наливки с водкой опубликована на странице фудблогера Наталии Цукат (tsukatnata) в Instagram. Чтобы сделать такой напиток дома вам понадобится всего 4 компонента.
Ингредиенты:
- вишни – 1,5 кг
- сахар – 1 кг
- вода – 350 мл
- водка – 0,5 л
Способ приготовления:
1. Промыть вишни и высыпать в кастрюлю.
2. Добавить сахар и воду.
3. Поставить на средний огонь.
4. Когда поднимется пенка – снять
5. Довести до кипения, варить 2-3 минуты. Дать остыть.
6. Все высыпать в емкость, где будет настойка.
7. Добавить водку.
8. Хорошо перемешать.
9. Настаивать 3-5 дней (можно больше).
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