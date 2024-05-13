Жареная рыба всегда получается достаточно жирной. Поэтому гораздо лучше будет запечь такой продукт. Добавьте много творога, а также томатную посуду. Блюдо будет очень сочным.

Идея приготовления сочной запеченной рыбы в духовке опубликована на кулинарной странице fasting_marafon в Instagram. Такое блюдо идеально подходит для обеда.

Ингредиенты:

филе судака (или другая белая рыба) – 300 г

соль, любимые специи – по вкусу

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помидоры тертые или томатная паста – 50 г

сыр твердый – 70 г

Способ приготовления:

1. Филе выложить на форму для запекания.

2. Добавить специи и томатную пасту.

3. Отправить в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.

4. Посыпать тертым сыром.

5. Отправить в духовку еще на 5 минут.

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