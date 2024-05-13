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Вкусная запеченная рыба под сыром: обязательно приготовьте такое блюдо на обед
Жареная рыба всегда получается достаточно жирной. Поэтому гораздо лучше будет запечь такой продукт. Добавьте много творога, а также томатную посуду. Блюдо будет очень сочным.
Идея приготовления сочной запеченной рыбы в духовке опубликована на кулинарной странице fasting_marafon в Instagram. Такое блюдо идеально подходит для обеда.
Ингредиенты:
- филе судака (или другая белая рыба) – 300 г
- соль, любимые специи – по вкусу
- помидоры тертые или томатная паста – 50 г
- сыр твердый – 70 г
Способ приготовления:
1. Филе выложить на форму для запекания.
2. Добавить специи и томатную пасту.
3. Отправить в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.
4. Посыпать тертым сыром.
5. Отправить в духовку еще на 5 минут.
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