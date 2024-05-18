Вкусная запеченная скумбрия с картофелем: рыба просто тает во рту

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Вкусная запеченная скумбрия с картофелем: рыба просто тает во рту

Скумбрия – это всегда очень бюджетно, сытно и вкусно. Такая рыба идеально подходит для запекания. Она получается очень сочной и нежирной. Ее можно сразу совместить с картофелем – получится полноценное блюдо.

Идея приготовления запеченной скумбрии с картофелем опубликована на странице фудблогера Наталии Жук (nataliia_zhuk_cooking) в Instagram. Особый вкус добавляет соус на основе меда и горчицы.

Вкусная запеченная скумбрия с картофелем: рыба просто тает во рту

Ингредиенты:

  • скумбрия – 2 шт.
  • картофель – 700 г (отварной в подсоленной воде)
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  • лук
  • томаты черри
  • прованские травы
  • сметана – 100 г
  • зернистая горчица – 1 ст.л.
  • мед – 1 ст.л.
  • масло – 2 ст.л.
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Вкусная запеченная скумбрия с картофелем: рыба просто тает во рту

1. На филе скумбрии сделать надрезы.

2. Немного посолить и сделать соус.

Вкусная запеченная скумбрия с картофелем: рыба просто тает во рту

3. К сметане добавить зернистую горчицу, столовую ложку меда, масло соль и черный перец по вкусу.

4. Отлично перемешать.

Вкусная запеченная скумбрия с картофелем: рыба просто тает во рту

5. Затем выложить на противень уже отварной картофель.

6. Сверху нарезанную 1 луковицу, половинки помидоров черри.

Вкусная запеченная скумбрия с картофелем: рыба просто тает во рту

7. Посыпать прованскими травами.

8. Выложить рыбу и смазать ее соусом.

Вкусная запеченная скумбрия с картофелем: рыба просто тает во рту

9. Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.

10. Готовую рыбу выложить на тарелку.

Вкусная запеченная скумбрия с картофелем: рыба просто тает во рту

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