Скумбрия – это всегда очень бюджетно, сытно и вкусно. Такая рыба идеально подходит для запекания. Она получается очень сочной и нежирной. Ее можно сразу совместить с картофелем – получится полноценное блюдо.

Идея приготовления запеченной скумбрии с картофелем опубликована на странице фудблогера Наталии Жук (nataliia_zhuk_cooking) в Instagram. Особый вкус добавляет соус на основе меда и горчицы.

Ингредиенты:

скумбрия – 2 шт.

картофель – 700 г (отварной в подсоленной воде)

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лук

томаты черри

прованские травы

сметана – 100 г

зернистая горчица – 1 ст.л.

мед – 1 ст.л.

масло – 2 ст.л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. На филе скумбрии сделать надрезы.

2. Немного посолить и сделать соус.

3. К сметане добавить зернистую горчицу, столовую ложку меда, масло соль и черный перец по вкусу.

4. Отлично перемешать.

5. Затем выложить на противень уже отварной картофель.

6. Сверху нарезанную 1 луковицу, половинки помидоров черри.

7. Посыпать прованскими травами.

8. Выложить рыбу и смазать ее соусом.

9. Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.

10. Готовую рыбу выложить на тарелку.

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