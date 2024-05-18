Вкусная запеченная скумбрия с картофелем: рыба просто тает во рту
Скумбрия – это всегда очень бюджетно, сытно и вкусно. Такая рыба идеально подходит для запекания. Она получается очень сочной и нежирной. Ее можно сразу совместить с картофелем – получится полноценное блюдо.
Идея приготовления запеченной скумбрии с картофелем опубликована на странице фудблогера Наталии Жук (nataliia_zhuk_cooking) в Instagram. Особый вкус добавляет соус на основе меда и горчицы.
Ингредиенты:
- скумбрия – 2 шт.
- картофель – 700 г (отварной в подсоленной воде)
- лук
- томаты черри
- прованские травы
- сметана – 100 г
- зернистая горчица – 1 ст.л.
- мед – 1 ст.л.
- масло – 2 ст.л.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. На филе скумбрии сделать надрезы.
2. Немного посолить и сделать соус.
3. К сметане добавить зернистую горчицу, столовую ложку меда, масло соль и черный перец по вкусу.
4. Отлично перемешать.
5. Затем выложить на противень уже отварной картофель.
6. Сверху нарезанную 1 луковицу, половинки помидоров черри.
7. Посыпать прованскими травами.
8. Выложить рыбу и смазать ее соусом.
9. Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.
10. Готовую рыбу выложить на тарелку.
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