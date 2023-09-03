Осенью не очень хочется есть разнообразные калорийные десерты с кремом и дрожжевым тестом. Поэтому на помощь приходят сухофрукты. Из них можно сделать вкусную сладкую запеканку, которая будет еще и очень полезная. Компоненты нужно просто измельчить и готовую массу выложить в духовку – все очень просто.

Идея приготовления полезной запеканки из сухфоруктов опубликована на странице фудблогера Роксоланы Герасимов (roksolana.harasymiv) в Instagram. Для этого блюда вам понадобится всего 15 минут.

Ингредиенты:

120 г сухофруктов (курага, изюм, клюква)

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80 г миндальной муки

1 яйцо

Способ приготовления:

1. Сухофрукты помыть.

2. Залить кипятком на 10 минут.

3. Сухофрукты, миндальную муку, яйцо взбить в блендере.

4. Выложить массу на пергамент.

5. Сформировать квадрат толщиной 1-1,5 см.

6. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов 12-15 минут.

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