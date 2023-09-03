Вкусная запеканка из сухофруктов без сахара и разрыхлителя: как приготовить полезный десерт
Осенью не очень хочется есть разнообразные калорийные десерты с кремом и дрожжевым тестом. Поэтому на помощь приходят сухофрукты. Из них можно сделать вкусную сладкую запеканку, которая будет еще и очень полезная. Компоненты нужно просто измельчить и готовую массу выложить в духовку – все очень просто.
Идея приготовления полезной запеканки из сухфоруктов опубликована на странице фудблогера Роксоланы Герасимов (roksolana.harasymiv) в Instagram. Для этого блюда вам понадобится всего 15 минут.
Ингредиенты:
- 120 г сухофруктов (курага, изюм, клюква)
- 80 г миндальной муки
- 1 яйцо
Способ приготовления:
1. Сухофрукты помыть.
2. Залить кипятком на 10 минут.
3. Сухофрукты, миндальную муку, яйцо взбить в блендере.
4. Выложить массу на пергамент.
5. Сформировать квадрат толщиной 1-1,5 см.
6. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов 12-15 минут.
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