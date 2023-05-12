Вкуснее чебуреков: ленивые пирожки с сыром и зеленью на перекус за 15 минут
Пирожки – это идеальный вариант для быстрого и вкусного перекуса. К тому же их не обязательно готовить из дрожжевого теста, основу можно сделать на воде, кефире или молоке. Сами пирожки в таком случае лучше пожарить на сковороде.
В одном из блогов о спорте и правильном питании (fasting_marafon) в Instagram был опубликован рецепт вкусных пирожков с сыром и зеленью, которые с виду напоминают чебуреки и готовятся всего 15 минут.
Ингредиенты:
- мука – 200-220 г
- кипяток – 120 г
- масло растительное – 1 ст. л.
- соль – 1/3 ч. л.
- сахар – 1/3 ч. л.
- масло сливочное для смазывания блинов – 30-50 г
Начинка:
- творог 5-9% – 300 г
- сыр твердый – 150 г
- масло сливочное – 30 г
- соль, зелень
Способ приготовления:
1. Для приготовления теста нужно добавить к кипятку соль, сахар и растительное масло. Перемешайте все до однородности.
2. Получившуюся жидкость налить в муку и замесить тесто. В готовом виде оставить его настояться.
3. В это время нужно смешать все ингредиенты для начинки.
4. Готовое тесто разделить на 6 частей, каждую из них раскатать в небольшой круг.
5. На одну половину круга выложить начинку, накрыть второй половиной теста. Закрепить бока.
6. Обжарить пирожки на сухой сковороде с обеих сторон.
7. Готовые пирожки смазать сливочным маслом. Готово!
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