Пирожки – это идеальный вариант для быстрого и вкусного перекуса. К тому же их не обязательно готовить из дрожжевого теста, основу можно сделать на воде, кефире или молоке. Сами пирожки в таком случае лучше пожарить на сковороде.

В одном из блогов о спорте и правильном питании (fasting_marafon) в Instagram был опубликован рецепт вкусных пирожков с сыром и зеленью, которые с виду напоминают чебуреки и готовятся всего 15 минут.

Ингредиенты:

мука – 200-220 г

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кипяток – 120 г

масло растительное – 1 ст. л.

соль – 1/3 ч. л.

сахар – 1/3 ч. л.

масло сливочное для смазывания блинов – 30-50 г

Начинка:

творог 5-9% – 300 г

сыр твердый – 150 г

масло сливочное – 30 г

соль, зелень

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста нужно добавить к кипятку соль, сахар и растительное масло. Перемешайте все до однородности.

2. Получившуюся жидкость налить в муку и замесить тесто. В готовом виде оставить его настояться.

3. В это время нужно смешать все ингредиенты для начинки.

4. Готовое тесто разделить на 6 частей, каждую из них раскатать в небольшой круг.

5. На одну половину круга выложить начинку, накрыть второй половиной теста. Закрепить бока.

6. Обжарить пирожки на сухой сковороде с обеих сторон.

7. Готовые пирожки смазать сливочным маслом. Готово!

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