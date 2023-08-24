Вкуснее, чем аджика: острый соус из помидоров и перца к пицце, супу, борщу, тушеному мясу

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт соуса

Из помидоров можно приготовить очень много вкусных соусов и салатов на зиму. А еще их можно солить, квасить и консервировать с луком, перцем и свеклой. 

Вкусный острый соус

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного соуса из сладкого перца, помидоров и острого перца. 

Рецепт соуса
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Ингредиенты:

  • помидоры – 800 г 
  • сладкий лук – 200 г
  • острый перец – 1 шт. 
  • чеснок – 1 шт. 

Маринад: 

  • перец черный молотый – 1 ст. л.
  • соль – 1,5 ст. л.
  • сахар – 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Помидоры, сладкий, острый перец и лук пропустите через мясорубку, перелейте в кастрюлю и кипятите. После добавьте перец черный, соль и сахар. Кипятите еще 20 минут, за 2 минуты до готовности добавьте 1 ст .л уксуса 9%.

Соус из помидоров и перца

2. В стерильные банки выложите порезанные пополам помидоры, залейте крутым кипятком, прикройте крышками и оставить на 20 минут, после воду слейте и залейте помидоры готовым соусом.

Помидоры с соусом

3. Законсервируйте и переверните банки вверх дном.

Готовый острый соус

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