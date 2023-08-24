Из помидоров можно приготовить очень много вкусных соусов и салатов на зиму. А еще их можно солить, квасить и консервировать с луком, перцем и свеклой.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного соуса из сладкого перца, помидоров и острого перца.

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Ингредиенты:

помидоры – 800 г

сладкий лук – 200 г

острый перец – 1 шт.

чеснок – 1 шт.

Маринад:

перец черный молотый – 1 ст. л.

соль – 1,5 ст. л.

сахар – 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Помидоры, сладкий, острый перец и лук пропустите через мясорубку, перелейте в кастрюлю и кипятите. После добавьте перец черный, соль и сахар. Кипятите еще 20 минут, за 2 минуты до готовности добавьте 1 ст .л уксуса 9%.

2. В стерильные банки выложите порезанные пополам помидоры, залейте крутым кипятком, прикройте крышками и оставить на 20 минут, после воду слейте и залейте помидоры готовым соусом.

3. Законсервируйте и переверните банки вверх дном.

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