Вкуснее, чем аджика: острый соус из помидоров и перца к пицце, супу, борщу, тушеному мясу
Из помидоров можно приготовить очень много вкусных соусов и салатов на зиму. А еще их можно солить, квасить и консервировать с луком, перцем и свеклой.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного соуса из сладкого перца, помидоров и острого перца.
Ингредиенты:
- помидоры – 800 г
- сладкий лук – 200 г
- острый перец – 1 шт.
- чеснок – 1 шт.
Маринад:
- перец черный молотый – 1 ст. л.
- соль – 1,5 ст. л.
- сахар – 3 ст. л.
Способ приготовления:
1. Помидоры, сладкий, острый перец и лук пропустите через мясорубку, перелейте в кастрюлю и кипятите. После добавьте перец черный, соль и сахар. Кипятите еще 20 минут, за 2 минуты до готовности добавьте 1 ст .л уксуса 9%.
2. В стерильные банки выложите порезанные пополам помидоры, залейте крутым кипятком, прикройте крышками и оставить на 20 минут, после воду слейте и залейте помидоры готовым соусом.
3. Законсервируйте и переверните банки вверх дном.
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