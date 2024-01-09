Вкуснее, чем беляши: мясные бендерики в блинах за 10 минут
Бендерики можно готовить как с мясом, так и с субропродуктами. Для основы лучше всего использовать блины.
Кулинар Ольга поделилась в Instagram рецептом вкусных блинных бендериков, которые очень быстро готовятся.
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Ингредиенты:
Начинка:
- мясо – 700 г
- луковица – 1 шт.
- соль, перец – по вкусу
Тесто для блинов:
- яйца – 4 шт.
- мука – 6 полных столовых ложек
- соль – две щепотки
- сахар – 1 неполная столовая ложка
- молоко – 150-200 мл
- масло – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Для начинки: мясо пропустите вместе с луком через мясорубку, добавьте соль, перец, перемешайте.
2. Тесто для блинов: взбейте яйца, добавьте соль, сахар. Перемешайте венчиком и всыпьте муку, налейте немного молока, перемешайте и пожарьте блины.
3. Порежьте блины пополам, выложите начинку и заверните треугольником. Обжарьте до золотистости.
Подавайте горячими, можно добавить сметану!
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