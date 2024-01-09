Бендерики можно готовить как с мясом, так и с субропродуктами. Для основы лучше всего использовать блины.

Кулинар Ольга поделилась в Instagram рецептом вкусных блинных бендериков, которые очень быстро готовятся.

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Ингредиенты:

Начинка:

мясо – 700 г

луковица – 1 шт.

соль, перец – по вкусу

Тесто для блинов:

яйца – 4 шт.

мука – 6 полных столовых ложек

соль – две щепотки

сахар – 1 неполная столовая ложка

молоко – 150-200 мл

масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Для начинки: мясо пропустите вместе с луком через мясорубку, добавьте соль, перец, перемешайте.

2. Тесто для блинов: взбейте яйца, добавьте соль, сахар. Перемешайте венчиком и всыпьте муку, налейте немного молока, перемешайте и пожарьте блины.

3. Порежьте блины пополам, выложите начинку и заверните треугольником. Обжарьте до золотистости.

Подавайте горячими, можно добавить сметану!

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