Вкуснее, чем беляши: мясные бендерики в блинах за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт блюда

Бендерики можно готовить как с мясом, так и с субропродуктами. Для основы лучше всего использовать блины.

Бендерики с фаршем

Кулинар Ольга поделилась в Instagram рецептом вкусных блинных бендериков, которые очень быстро готовятся. 

Рецепт бендериков
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Ингредиенты: 

Начинка: 

  • мясо – 700 г
  • луковица – 1 шт.
  • соль, перец – по вкусу 

Тесто для блинов:

  • яйца – 4 шт.
  • мука – 6 полных столовых ложек
  • соль – две щепотки
  • сахар – 1 неполная столовая ложка
  • молоко – 150-200 мл
  • масло – 2 ст. л.

Способ приготовления: 

1. Для начинки: мясо пропустите вместе с луком через мясорубку, добавьте соль, перец, перемешайте. 

Мясной фарш для начинки

2. Тесто для блинов: взбейте яйца, добавьте соль, сахар. Перемешайте венчиком и всыпьте муку, налейте немного молока, перемешайте и пожарьте блины.

Тесто для блинов

3. Порежьте блины пополам, выложите начинку и заверните треугольником. Обжарьте до золотистости.

Приготовление бендериков

Подавайте горячими, можно добавить сметану!

Готовые жареные бендерики

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