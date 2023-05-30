Вкуснее, чем деруны: кабачковые оладьи с сыром за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкуснее, чем деруны: кабачковые оладьи с сыром за 10 минут

Оладьи из кабачков – очень простое в приготовлении, но при этом очень вкусное и сытное блюдо. Стоит отметить, что готовить их можно с фаршем, грибами, сыром, так они будет более сытными.  

Оладьи  из кабачка с сыром

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусных кабачковых оладий с сыром, которые получатся очень сытными и простыми в приготовлении. 

Рецепт оладий
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Ингредиенты:

  • кабачки – 500 г
  • яйца – 3 шт. 
  • твердый сыр – 200 г
  • мука – 5 ст. л.
  • соль – 1/2 ч. л.
  • сухой чеснок –  1/2 ч. л.
  • черный перец –  1/2 ч. л.
  • укроп – пучок 

Соус:

  • сметана, укроп, чеснок, соль

Способ приготовления:

1. Кабачки натрите на большой терке, посолите, оставляем на 10-15 минут, чтобы стек сок.

Основа для оладий

2. Отожмите натертые кабачки, добавьте укроп, яйца, сухой чеснок и черный перец, хорошо перемешайте, добавьте муку, замесите тесто и по желанию подсолите. 

Кабачки с сыром

3. Натрите на большой терке сыр и добавьте в тесто, хорошо перемешайте. 

Готовое тесто для оладий

4. Пожарьте оладьи на раскаленной сковороде с маслом до золотистого цвета с двух сторон.

Жареные оладьи

Подавайте с соусом из сметаны смешанной с укропом, солью и чесноком!

Готовые оладьи

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как приготовить вкусный греческий пирог с кабачками в духовке. 

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