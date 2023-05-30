Вкуснее, чем деруны: кабачковые оладьи с сыром за 10 минут
Оладьи из кабачков – очень простое в приготовлении, но при этом очень вкусное и сытное блюдо. Стоит отметить, что готовить их можно с фаршем, грибами, сыром, так они будет более сытными.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусных кабачковых оладий с сыром, которые получатся очень сытными и простыми в приготовлении.
Ингредиенты:
- кабачки – 500 г
- яйца – 3 шт.
- твердый сыр – 200 г
- мука – 5 ст. л.
- соль – 1/2 ч. л.
- сухой чеснок – 1/2 ч. л.
- черный перец – 1/2 ч. л.
- укроп – пучок
Соус:
- сметана, укроп, чеснок, соль
Способ приготовления:
1. Кабачки натрите на большой терке, посолите, оставляем на 10-15 минут, чтобы стек сок.
2. Отожмите натертые кабачки, добавьте укроп, яйца, сухой чеснок и черный перец, хорошо перемешайте, добавьте муку, замесите тесто и по желанию подсолите.
3. Натрите на большой терке сыр и добавьте в тесто, хорошо перемешайте.
4. Пожарьте оладьи на раскаленной сковороде с маслом до золотистого цвета с двух сторон.
Подавайте с соусом из сметаны смешанной с укропом, солью и чесноком!
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