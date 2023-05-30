Оладьи из кабачков – очень простое в приготовлении, но при этом очень вкусное и сытное блюдо. Стоит отметить, что готовить их можно с фаршем, грибами, сыром, так они будет более сытными.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусных кабачковых оладий с сыром, которые получатся очень сытными и простыми в приготовлении.

Видео дня

Ингредиенты:

кабачки – 500 г

яйца – 3 шт.

твердый сыр – 200 г

мука – 5 ст. л.

соль – 1/2 ч. л.

сухой чеснок – 1/2 ч. л.

черный перец – 1/2 ч. л.

укроп – пучок

Соус:

сметана, укроп, чеснок, соль

Способ приготовления:

1. Кабачки натрите на большой терке, посолите, оставляем на 10-15 минут, чтобы стек сок.

2. Отожмите натертые кабачки, добавьте укроп, яйца, сухой чеснок и черный перец, хорошо перемешайте, добавьте муку, замесите тесто и по желанию подсолите.

3. Натрите на большой терке сыр и добавьте в тесто, хорошо перемешайте.

4. Пожарьте оладьи на раскаленной сковороде с маслом до золотистого цвета с двух сторон.

Подавайте с соусом из сметаны смешанной с укропом, солью и чесноком!

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как приготовить вкусный греческий пирог с кабачками в духовке.