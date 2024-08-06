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Вкуснее, чем деруны: сытные и быстрые оладьи из вермишели для завтрака и перекуса
Сытные оладьи можно готовить не только из муки, овощей, но еще и из вермишели. Для того, чтобы они были не забитыми, не добавляйте много муки, ее можно вообще заменить твердым тертым сыром.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных оладий из вермишели, с твердым сыром и зеленым луком.
Ингредиенты:
- Вермишель 200 г
- Сыр твердый 360 г
- Яйца 4 шт
- Зеленый лук 150 г
- Соль 12 г
- Перец 4 г
- Сухой чеснок 6 г
- Масло 120 г
Способ приготовления:
1. К отварной вермишели добавьте измельченную зелень, тертый сыр на мелкую терку, яйца, специи и перемешиваем.
2. Выложите ложкой на горячую сковороду с маслом и с двух сторон обжарьте до золотистой корочки.
Подавайте со свежими овощами или сметаной!
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