Вкуснее, чем деруны: сытные и быстрые оладьи из вермишели для завтрака и перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вкуснее, чем деруны: сытные и быстрые оладьи из вермишели для завтрака и перекуса

Сытные оладьи можно готовить не только из муки, овощей, но еще и из вермишели. Для того, чтобы они были не забитыми, не добавляйте много муки, ее можно вообще заменить твердым тертым сыром. 

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Как приготовить оладьи из вермишели

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных оладий из вермишели, с твердым сыром и зеленым луком. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Вермишель 200 г
  • Сыр твердый 360 г
  • Яйца 4 шт
  • Зеленый лук 150 г
  • Соль 12 г
  • Перец 4 г
  • Сухой чеснок 6 г
  • Масло 120 г

Способ приготовления: 

1. К отварной вермишели добавьте измельченную зелень, тертый сыр на мелкую терку, яйца, специи и перемешиваем.

Основа для блюда

2. Выложите ложкой на горячую сковороду с маслом и с двух сторон обжарьте до золотистой корочки. 

Сколько жарить оладьи

Подавайте со свежими овощами или сметаной!

Готовое блюдо

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