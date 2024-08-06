Сытные оладьи можно готовить не только из муки, овощей, но еще и из вермишели. Для того, чтобы они были не забитыми, не добавляйте много муки, ее можно вообще заменить твердым тертым сыром.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных оладий из вермишели, с твердым сыром и зеленым луком.

Ингредиенты:

Вермишель 200 г

Сыр твердый 360 г

Яйца 4 шт

Зеленый лук 150 г

Соль 12 г

Перец 4 г

Сухой чеснок 6 г

Масло 120 г

Способ приготовления:

1. К отварной вермишели добавьте измельченную зелень, тертый сыр на мелкую терку, яйца, специи и перемешиваем.

2. Выложите ложкой на горячую сковороду с маслом и с двух сторон обжарьте до золотистой корочки.

Подавайте со свежими овощами или сметаной!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: