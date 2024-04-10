Вкуснее, чем деруны: сытные зразы с грибами и филе для ужина
Зразы – идеальное блюдо для сытного обеда и ужина. Для того, чтобы они были не сухими, готовьте начинку из капусты, грибов и филе с луком и специями.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных зраз с грибами и куриным филе, которые готовятся очень быстро.
Ингредиенты:
- 3-4 картофеля
- 1-2 ст. л. муки
- яйцо – 1 шт.
- соль/перец
Начинка:
- филе – 1 шт. (можно заменить фаршем)
- грибы – 100 г
- лук – 1 шт.
- масло для обжаривания
Способ приготовления:
1. Картофель отварите до готовности, воду слейте и разомните до состояния пюре. Добавьте яйцо, специи и муку, перемешайте ложкой тесто.
2. Филе и грибы мелко нарежьте и поджарьте 5-7 минут. Добавьте мелко порезанный лук, специи и жарьте до золотистого цвета.
3. Руки и стол присыпьте мукой. Ложкой возьмите картофельное тесто и во внутрь выложите начинку. Защепите края, обваляйте в муке.
4. Пожарьте на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки 7-10 минут с обеих сторон.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: