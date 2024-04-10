Зразы – идеальное блюдо для сытного обеда и ужина. Для того, чтобы они были не сухими, готовьте начинку из капусты, грибов и филе с луком и специями.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных зраз с грибами и куриным филе, которые готовятся очень быстро.

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Ингредиенты:

3-4 картофеля

1-2 ст. л. муки

яйцо – 1 шт.

соль/перец

Начинка:

филе – 1 шт. (можно заменить фаршем)

грибы – 100 г

лук – 1 шт.

масло для обжаривания

Способ приготовления:

1. Картофель отварите до готовности, воду слейте и разомните до состояния пюре. Добавьте яйцо, специи и муку, перемешайте ложкой тесто.

2. Филе и грибы мелко нарежьте и поджарьте 5-7 минут. Добавьте мелко порезанный лук, специи и жарьте до золотистого цвета.

3. Руки и стол присыпьте мукой. Ложкой возьмите картофельное тесто и во внутрь выложите начинку. Защепите края, обваляйте в муке.

4. Пожарьте на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки 7-10 минут с обеих сторон.

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