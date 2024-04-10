Вкуснее, чем деруны: сытные зразы с грибами и филе для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт блюда

Зразы – идеальное блюдо для сытного обеда и ужина. Для того, чтобы они были не сухими, готовьте начинку из капусты, грибов и филе с луком и специями. 

Домашние зразы с филе

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных зраз с грибами и куриным филе, которые готовятся очень быстро. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты: 

  • 3-4 картофеля
  • 1-2 ст. л. муки
  • яйцо – 1 шт. 
  • соль/перец

Начинка:

  • филе – 1 шт. (можно заменить фаршем)
  • грибы – 100 г
  • лук – 1 шт.
  • масло для обжаривания

Способ приготовления: 

1. Картофель отварите до готовности, воду слейте и разомните до состояния пюре. Добавьте яйцо, специи и муку, перемешайте ложкой тесто.

Основа для теста

2. Филе и грибы мелко нарежьте и поджарьте 5-7 минут. Добавьте мелко порезанный лук, специи и жарьте до золотистого цвета.

Начинка для зраз

3. Руки и стол присыпьте мукой. Ложкой возьмите картофельное тесто и во внутрь выложите начинку. Защепите края, обваляйте в муке.

С чем приготовить зразы

4. Пожарьте на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки 7-10 минут с обеих сторон.

Готовые зразы

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