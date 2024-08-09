Вкуснее, чем дрожжевые: быстрые жареные пирожки с зеленым луком и вареными яйцами

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вкуснее, чем дрожжевые: быстрые жареные пирожки с зеленым луком и вареными яйцами

Домашние пирожки можно готовить не только в духовке и из дрожжевого теста, но еще вкусными будут и жареные пирожки. Для приготовления таких пирожков вам нужно сделать жидкое тесто на кефире.

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Вкусные пирожки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных пирожков с вареными яйцами, луком и сыром.

Рецепт пирожков

Ингредиенты:

Тесто:

  • Кефир – 400 мл
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука – 300-350 г
  • Сода – 1 ч.л
  • Сахар – 1 ч.л
  • Соль – 1/2 ч.л

Начинка:

  • Вареные яйца – 2 шт.
  • Сыр твердый – 100 г
  • Зеленый лук/зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Тесто: в кефир добавьте соду, далее всыпьте муку, соль, сахар и перемешайте до состояния густой сметаны.

Тесто для пирожков

2. Порежьте лук и яйца, натрите сыр. Всыпьте начинку в тесто и перемешайте.

Начинка для пирожков

3. Разогрейте сковороду с маслом, выложите ложкой тесто и обжарьте с двух сторон.

Готовые пирожки с луком и яйцами

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