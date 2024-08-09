Домашние пирожки можно готовить не только в духовке и из дрожжевого теста, но еще вкусными будут и жареные пирожки. Для приготовления таких пирожков вам нужно сделать жидкое тесто на кефире.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных пирожков с вареными яйцами, луком и сыром.

Ингредиенты:

Тесто:

Кефир – 400 мл

Яйцо – 1 шт.

Мука – 300-350 г

Сода – 1 ч.л

Сахар – 1 ч.л

Соль – 1/2 ч.л

Начинка:

Вареные яйца – 2 шт.

Сыр твердый – 100 г

Зеленый лук/зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Тесто: в кефир добавьте соду, далее всыпьте муку, соль, сахар и перемешайте до состояния густой сметаны.

2. Порежьте лук и яйца, натрите сыр. Всыпьте начинку в тесто и перемешайте.

3. Разогрейте сковороду с маслом, выложите ложкой тесто и обжарьте с двух сторон.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: