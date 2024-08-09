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Вкуснее, чем дрожжевые: быстрые жареные пирожки с зеленым луком и вареными яйцами
Домашние пирожки можно готовить не только в духовке и из дрожжевого теста, но еще вкусными будут и жареные пирожки. Для приготовления таких пирожков вам нужно сделать жидкое тесто на кефире.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных пирожков с вареными яйцами, луком и сыром.
Ингредиенты:
Тесто:
- Кефир – 400 мл
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 300-350 г
- Сода – 1 ч.л
- Сахар – 1 ч.л
- Соль – 1/2 ч.л
Начинка:
- Вареные яйца – 2 шт.
- Сыр твердый – 100 г
- Зеленый лук/зелень – по вкусу
Способ приготовления:
1. Тесто: в кефир добавьте соду, далее всыпьте муку, соль, сахар и перемешайте до состояния густой сметаны.
2. Порежьте лук и яйца, натрите сыр. Всыпьте начинку в тесто и перемешайте.
3. Разогрейте сковороду с маслом, выложите ложкой тесто и обжарьте с двух сторон.
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