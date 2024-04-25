Вкуснее, чем форшмак: полезный рыбный пашет за 10 минут для перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкуснее, чем форшмак: полезный рыбный пашет за 10 минут для перекуса

Домашние паштеты можно готовить из мяса, рыбы, бобовых, грибов, овощей, печени. Для яркого вкуса в любой паштет нужно добавлять сливочное масло.

Вкусный домашний паштет

Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом очень вкусного рыбного паштета, с луком, морковью и сливочным маслом.

Вкусный и бюджетный паштет
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Ингредиенты:

  • Лососевые обрезки – 1 кг.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Сливочное масло – 50 г
  • Соль, перец
  • Мускатный орех (щепотка)
  • Копченая паприка – 1,5 ч. л.
  • Сливки 30-40% – 100 мл
  • Лавровый лист – 1 шт.

Способ приготовления:

1. На сливочном масле обжарьте лук с морковью до мягкости.

Лук с морковью для блюда

2. Обрезки нарежьте на мелкие кусочки, чтобы равномерно приготовились и добавьте к овощам, соль, перец, лавровый лист и мускатный орех, готовим в течение 5 минут на большом огне.

Рыба для блюда

3. После уменьшите огонь до среднего, добавьте копченую паприку и сливки, готовьте еще 2 минуты.

Сливки для приготовления паштета

4. Готовую массу откиньте на сито и поместите в блендер. Взбейте паштет постепенно добавляя поцеженный жир, до тех пор пока не получим нужную густоту паштета.

Готовый паштет

5. Уберите в холодильник до полного застывания.

Бутерброд с паштетом

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