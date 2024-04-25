Домашние паштеты можно готовить из мяса, рыбы, бобовых, грибов, овощей, печени. Для яркого вкуса в любой паштет нужно добавлять сливочное масло.

Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом очень вкусного рыбного паштета, с луком, морковью и сливочным маслом.

Видео дня

Ингредиенты:

Лососевые обрезки – 1 кг.

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Сливочное масло – 50 г

Соль, перец

Мускатный орех (щепотка)

Копченая паприка – 1,5 ч. л.

Сливки 30-40% – 100 мл

Лавровый лист – 1 шт.

Способ приготовления:

1. На сливочном масле обжарьте лук с морковью до мягкости.

2. Обрезки нарежьте на мелкие кусочки, чтобы равномерно приготовились и добавьте к овощам, соль, перец, лавровый лист и мускатный орех, готовим в течение 5 минут на большом огне.

3. После уменьшите огонь до среднего, добавьте копченую паприку и сливки, готовьте еще 2 минуты.

4. Готовую массу откиньте на сито и поместите в блендер. Взбейте паштет постепенно добавляя поцеженный жир, до тех пор пока не получим нужную густоту паштета.

5. Уберите в холодильник до полного застывания.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: