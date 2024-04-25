Вкуснее, чем форшмак: полезный рыбный пашет за 10 минут для перекуса
Домашние паштеты можно готовить из мяса, рыбы, бобовых, грибов, овощей, печени. Для яркого вкуса в любой паштет нужно добавлять сливочное масло.
Кулинар Валерий Пономарь поделился в Instagram рецептом очень вкусного рыбного паштета, с луком, морковью и сливочным маслом.
Ингредиенты:
- Лососевые обрезки – 1 кг.
- Морковь – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Сливочное масло – 50 г
- Соль, перец
- Мускатный орех (щепотка)
- Копченая паприка – 1,5 ч. л.
- Сливки 30-40% – 100 мл
- Лавровый лист – 1 шт.
Способ приготовления:
1. На сливочном масле обжарьте лук с морковью до мягкости.
2. Обрезки нарежьте на мелкие кусочки, чтобы равномерно приготовились и добавьте к овощам, соль, перец, лавровый лист и мускатный орех, готовим в течение 5 минут на большом огне.
3. После уменьшите огонь до среднего, добавьте копченую паприку и сливки, готовьте еще 2 минуты.
4. Готовую массу откиньте на сито и поместите в блендер. Взбейте паштет постепенно добавляя поцеженный жир, до тех пор пока не получим нужную густоту паштета.
5. Уберите в холодильник до полного застывания.
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