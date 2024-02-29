Фаршированные перцы – очень вкусное и полезное блюдо, которое готовится очень просто и быстро. Вам нужно всего лишь выбрать качественный перец, без повреждений, и сделать вкусную мясную начинку.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных, очень сытных фаршированных перцев, которые будут вкуснее, чем голубцы.

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Ингредиенты:

перцы – 6 шт. (желательно, чтобы они стояли)

фарш – 400 г

лук – 2 шт.

морковь – 2 шт.

чеснок – 1 зуб.

паприка/карри/соль/перец

масло для жарки

Заливка:

томатный сок – 250 мл

лук – 1 шт.

морковь – 2 шт.

перец – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на терке. Обжарьте в небольшом количестве масла до золотистой корочки. Добавьте фарш и натертый чеснок, посолите по вкусу. Обжарьте 7-10 минут и снимите с плиты.

2. К фаршу добавьте любимые специи, все хорошо перемешайте.

3. Перцы хорошо промойте и срежьте верхнюю шапочку с хвостиком, но не выбрасывайте ее. Очистите изнутри от семян и лишней кожицы, посолите и наполните перцы поджаренным фаршем. Накройте "шапочкой".

4. Для зажарки: обжарьте мелко нарезанный лук и натертую морковь к золотистой корочке, добавьте порезанный перец.

5. Залейте перцы томатным соком и посолите, отправьте в разогретую до 180 С на 35-45 минут.

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