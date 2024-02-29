Вкуснее, чем голубцы: фаршированный перец с мясной начинкой
Фаршированные перцы – очень вкусное и полезное блюдо, которое готовится очень просто и быстро. Вам нужно всего лишь выбрать качественный перец, без повреждений, и сделать вкусную мясную начинку.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных, очень сытных фаршированных перцев, которые будут вкуснее, чем голубцы.
Ингредиенты:
- перцы – 6 шт. (желательно, чтобы они стояли)
- фарш – 400 г
- лук – 2 шт.
- морковь – 2 шт.
- чеснок – 1 зуб.
- паприка/карри/соль/перец
- масло для жарки
Заливка:
- томатный сок – 250 мл
- лук – 1 шт.
- морковь – 2 шт.
- перец – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на терке. Обжарьте в небольшом количестве масла до золотистой корочки. Добавьте фарш и натертый чеснок, посолите по вкусу. Обжарьте 7-10 минут и снимите с плиты.
2. К фаршу добавьте любимые специи, все хорошо перемешайте.
3. Перцы хорошо промойте и срежьте верхнюю шапочку с хвостиком, но не выбрасывайте ее. Очистите изнутри от семян и лишней кожицы, посолите и наполните перцы поджаренным фаршем. Накройте "шапочкой".
4. Для зажарки: обжарьте мелко нарезанный лук и натертую морковь к золотистой корочке, добавьте порезанный перец.
5. Залейте перцы томатным соком и посолите, отправьте в разогретую до 180 С на 35-45 минут.
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