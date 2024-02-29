Вкуснее, чем голубцы: фаршированный перец с мясной начинкой

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
42
Вкуснее, чем голубцы: фаршированный перец с мясной начинкой

Фаршированные перцы – очень вкусное и полезное блюдо, которое готовится очень просто и быстро. Вам нужно всего лишь выбрать качественный перец, без повреждений, и сделать вкусную мясную начинку.

Как быстро приготовить вкусный фаршированный перец

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных, очень сытных фаршированных перцев, которые будут вкуснее, чем голубцы.

Рецепт блюда
Видео дня

Ингредиенты:

  • перцы – 6 шт. (желательно, чтобы они стояли)
  • фарш – 400 г
  • лук – 2 шт.
  • морковь – 2 шт.
  • чеснок – 1 зуб.
  • паприка/карри/соль/перец
  • масло для жарки

Заливка:

  • томатный сок – 250 мл
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 2 шт.
  • перец – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на терке. Обжарьте в небольшом количестве масла до золотистой корочки. Добавьте фарш и натертый чеснок, посолите по вкусу. Обжарьте 7-10 минут и снимите с плиты.

2. К фаршу добавьте любимые специи, все хорошо перемешайте.

Фарш для блюда

3. Перцы хорошо промойте и срежьте верхнюю шапочку с хвостиком, но не выбрасывайте ее. Очистите изнутри от семян и лишней кожицы, посолите и наполните перцы поджаренным фаршем. Накройте "шапочкой".

Перец с фаршем

4. Для зажарки: обжарьте мелко нарезанный лук и натертую морковь к золотистой корочке, добавьте порезанный перец.

Зажарка для блюда

5. Залейте перцы томатным соком и посолите, отправьте в разогретую до 180 С на 35-45 минут.

Готовый перец

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты