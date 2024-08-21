Вкуснее, чем голубцы и котлеты: фаршированные кабачки с мясом и овощами на каждый день
Кабачки могут быть основой для вкусных блинов, оладий, а также легкой и полезной пиццы Еще из них можно делать икру, соусы и просто консервировать с овощами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом фаршированных кабачков с мясным фаршем, луком, помидорами и специями.
Ингредиенты:
- Кабачки – 600 г
- Филе куриное – 500 г
- Лук – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Помидоры – 2 шт.
- Соль, перец – по вкусу
- Масло растительное – 2-3 ст. л.
- Вода – 200 г
Способ приготовления:
1. Кабачок нарежьте кольцами, вырежьте сердцевину.
2. Из мяса и остатков кабачка сделайте фарш.
3. Лук мелко нарежьте, морковь измельчите на терке. Обжарьте на растительном масле до золотистости.
4. В фарш с кабачком добавьте специи, тщательно перемешайте.
5. У кольца из кабачка выложите начинку, сверху – жареные овощи. Добавляем сверху помидоры колечками, залейте водой.
6. Готовьте в духовке 40-45 минут при 180 С.
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