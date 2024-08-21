Кабачки могут быть основой для вкусных блинов, оладий, а также легкой и полезной пиццы Еще из них можно делать икру, соусы и просто консервировать с овощами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом фаршированных кабачков с мясным фаршем, луком, помидорами и специями.

Ингредиенты:

Кабачки – 600 г

Филе куриное – 500 г

Лук – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Помидоры – 2 шт.

Соль, перец – по вкусу

Масло растительное – 2-3 ст. л.

Вода – 200 г

Способ приготовления:

1. Кабачок нарежьте кольцами, вырежьте сердцевину.

2. Из мяса и остатков кабачка сделайте фарш.

3. Лук мелко нарежьте, морковь измельчите на терке. Обжарьте на растительном масле до золотистости.

4. В фарш с кабачком добавьте специи, тщательно перемешайте.

5. У кольца из кабачка выложите начинку, сверху – жареные овощи. Добавляем сверху помидоры колечками, залейте водой.

6. Готовьте в духовке 40-45 минут при 180 С.

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