Вкуснее, чем голубцы и котлеты: фаршированные кабачки с мясом и овощами на каждый день

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт блюда

Кабачки могут быть основой для вкусных блинов, оладий, а также легкой и полезной пиццы Еще из них можно делать икру, соусы и просто консервировать с овощами.

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Что приготовить из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом фаршированных кабачков с мясным фаршем, луком, помидорами и специями.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Кабачки – 600 г
  • Филе куриное – 500 г
  • Лук – 2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Масло растительное – 2-3 ст. л.
  • Вода – 200 г

Способ приготовления:

1. Кабачок нарежьте кольцами, вырежьте сердцевину.

Сырые кабачки

2. Из мяса и остатков кабачка сделайте фарш.

3. Лук мелко нарежьте, морковь измельчите на терке. Обжарьте на растительном масле до золотистости.

Фарш для блюда

4. В фарш с кабачком добавьте специи, тщательно перемешайте.

5. У кольца из кабачка выложите начинку, сверху – жареные овощи. Добавляем сверху помидоры колечками, залейте водой.

Приготовление блюда

6. Готовьте в духовке 40-45 минут при 180 С.

Готовое блюдо

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