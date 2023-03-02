Завтрак – основной прием пищи, который обязательно должен быть сытным, вкусным и полезным. Утром лучше всего готовить блюда из яиц, творога. А также идеальным вариантом полезного завтрака может быть любая каша, особенно – овсяная.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного блюда для завтрака, основа которого – лаваш, колбаса, сыр и помидор.

Видео дня

Ингредиенты:

лаваш – 4 шт.

яйца – 3 шт.

колбаса – 150 г

творог – 200 г

помидор – 1 шт.

соль, перец – по вкусу

масло сливочное – 10 г

Способ приготовления:

1. Вырежьте круги из лаваша диаметром под сковородку.

2. Взбейте яйца, добавьте соль, перец, перемешайте.

3. Порежьте колбасу, помидоры. Сыр натрите на крупной терке.

4. Сковороду смажьте маслом, вылейте половину яичной массы, положите лаваш, на него выложите порезанную колбасу, посыпьте сыром, снова лаваш, далее помидоры, посыпьте сыром, снова лаваш, колбаса + сыр и сверху снова лаваш.

5. Залейте остатками яйца и накройте крышкой, после переверните на другую сторону и обжарьте примерно около 5 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: