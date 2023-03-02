Вкуснее, чем горячие бутерброды: блюдо для завтрака из лаваша, сыра и колбасы за 5 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,4 т.
Рецепт блюда для завтрака

Завтрак – основной прием пищи, который обязательно должен быть сытным, вкусным и полезным. Утром лучше всего готовить блюда из яиц, творога. А также идеальным вариантом полезного завтрака может быть любая каша, особенно – овсяная. 

Что приготовить из лаваша

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного блюда для завтрака, основа которого – лаваш, колбаса, сыр и помидор.

Рецепт блюда для завтрака
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Ингредиенты:

  • лаваш – 4 шт. 
  • яйца – 3 шт. 
  • колбаса – 150 г
  • творог – 200 г
  • помидор – 1 шт. 
  • соль, перец – по вкусу
  • масло сливочное – 10 г

Способ приготовления:

1. Вырежьте круги из лаваша диаметром под сковородку. 

Лаваш для блюда

2. Взбейте яйца, добавьте соль, перец, перемешайте. 

Яичная смесь

3. Порежьте колбасу, помидоры. Сыр натрите на крупной терке. 

Ингредиенты для блюда

4. Сковороду смажьте маслом, вылейте половину яичной массы, положите лаваш, на него выложите порезанную колбасу, посыпьте сыром, снова лаваш, далее помидоры, посыпьте сыром, снова лаваш, колбаса + сыр и сверху снова лаваш.

Приготовление блюда

5. Залейте остатками яйца и накройте крышкой, после переверните на другую сторону и обжарьте примерно около 5 минут. 

Готовое блюдо для завтрака

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